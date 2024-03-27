學生為「打籃球」叫囂暴動...鬧事3小時才平息 敦品中學回應了
針對矯正學校敦品中學今天發生暴動，敦品中學晚間表示，已安排心輔人員對滋事者加強輔導，避免事件再獨發生。
法務部矯正署敦品中學表示，今天下午14時30分許某班級學生於非戶外活動時段，以無法打籃球為由集體擾事違抗管教，在場教導人員發現後，即呼叫警衛隊同仁第一時間到場支援。
不過，鬧事班級學生情緒持續高漲，也出現向同仁叫囂等較大舉動，校方立刻依應變程序，回報矯正署後啟動支援機制，經鄰近地區台北監獄、桃園監獄及八德監獄等矯正機關召派警力到場，已成功於17時40許平息騷動，控制鬧事學生並帶離現場。
敦品表示，學校為求慎重，除處理過程指定專人錄影蒐證外，仍同步啟動在地警民連線，請轄區警方協助於16時45分到校園外圍警戒，以防有心人士藉機滋事，警方也於事件平息後離開。
敦品說，學校已召集校內同仁全面檢討事故發生始末，安排心輔人員對滋事學生加強輔導，並加派警力強化校園安全，避免事件再度發生。
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