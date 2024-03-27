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兵役延長1年！軍中常見犯罪類型「暴行犯上」 檢察官：不排除聲押
今年元月起義務役役期延長為1年，為妥適處理軍中刑案，強化檢方與軍方業務聯繫，雲林地檢署檢察長戴文亮率同主任檢察官朱啓仁、黃立夫今天拜會斗六市陸軍砲兵部隊測考中心，與測考中心少將指揮官陳俊源、政戰主任簡斌虔、營長郭小瑜等人座談交流，就軍中常見犯罪類型、軍紀維護及役期延長等相關議題討論並交換意見，以能妥適處理軍事刑案事件。
座談間，指揮官陳俊源說明目前軍中較常見的犯罪類型，尤其「暴行犯上」影響領導統御，傷害部隊紀律的案件，也請地檢署對此類案件應更加審慎處理，他並就役期延長對砲兵部隊所帶來的影響也作進一步說明。
檢察長戴文亮表示，102年軍事審判法修正後，軍事審判工作移由司法機關處理，但有部分檢察官、法官對部隊生態不太熟悉，往往將「暴行犯上」當成一般傷害案處理，致使施暴者未能受到適當的制裁，直接影響到軍中紀律的維護。
經一番研討後，戴文亮指出，雲林地檢署針對處理軍中刑案已成立專小組，由專責檢察官辦理，若遇有「暴行犯上」的軍事案件，也將指示檢察官從嚴、從重偵辦，並適時對施暴者聲請羈押；另就軍人逃亡案件，也會請專責檢察官從速偵辦，加快通緝時程，與軍方共同維護軍紀，守護國家安全。
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