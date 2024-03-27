高虹安涉貪 有人指導「當立委都在賺錢」？小兔：我確定李忠庭說的

新竹市長高虹安涉貪案，台北地院今天傳喚高的前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證。黃女在偵訊時稱高的男性友人李忠庭曾告訴她「當立委都是在賺錢，哪有人在掏錢的？」指導，黃女今天向合議庭證實，這2句話是她親自見聞。

同樣卷內偵查筆錄，高虹安的律師團之一陳宗豪問黃惠玟，指黃女偵查中另一次供述內容指黃女也說過自己2022年5、6月患病在服藥，還說李忠庭講這些話的時間已2年多，所記的時間、場合或許錯亂等，問黃女是否記憶有誤。

黃惠玟回應辯方的詰問證稱，她確實聽過李忠庭以台語說了「當立委都是在賺錢，哪有人在掏錢的？」的這句話，而且，李忠庭說話時高虹安也在場，她於2022年底在檢、調單位敘述的內容實在。

黃惠玟是高虹安涉貪案偵查「破口」，檢辯傳她作證都獲准。黃女稱，高辦採助理薪水繳回成零用金的事，高曾經猶豫，她從高辦離開後一、兩年有天2人喝下午茶，高還有再次提及，但當她反應那就不要這樣做，高只回說「沒有，只是提一下」。

黃惠玟稱，高辦採辦公室零用金制是為裝潢費的問題才確定下來，採取制度前，她有徵詢律師意見，也覺得高虹安對裝潢費是不是公務支出有問過律師。

黃女說，有的委員也有辦公室零用金制度，錢拿來買衛生紙、招待選民茶點，立法委員不會管。黃女說，她作帳會給高虹安閱覽，把表格複製用LINE傳給高，有時，李忠庭也會看帳；黃女證稱，前立委李俊俋辦公室也有零用金制，但不如高辦完整，且李俊俋不看帳，記帳的人也不必報告。

黃惠玟2020年2月在高虹安辦公室任職到12月31日，2020年4月、10月、11月共申領1860元、1000元、5100元。黃女說，任職期間其他月份加班費掛「0」，是一直想離開，而高虹安也沒有想給她獎金，「我想說人都要走了，何必欠人情」，記憶中，她從未報過加班費，但如果高要給她就會拿。

黃惠玟說，2020年7月、8月曾向高虹安請長假，但請假還要上班，偶爾會去辦公室作帳，她每月加班都超過46小時，黃女還證說，她幫忙報酬金、加班費方式，是「要退的盡量報滿，而不要退的盡量報得很靠近」。