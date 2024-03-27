還沒燒完？恒佳公司購青辣椒粉驗出蘇丹紅 4款胡椒產品860公斤已出貨

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聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園新屋恒佳實業公司的青辣椒粉被驗出含有蘇丹3號24ppb，衛生局通知業者下架回收並到場封存剩餘原料，桃園地檢署今天表示，本周一已簡報主動分案，由民生專組檢察官黃榮加指揮偵辦。圖／桃園市衛生局提供
桃園新屋恒佳實業公司的青辣椒粉被驗出含有蘇丹3號24ppb，衛生局通知業者下架回收並到場封存剩餘原料，桃園地檢署今天表示，本周一已簡報主動分案，由民生專組檢察官黃榮加指揮偵辦。圖／桃園市衛生局提供

又是青辣椒粉被驗出蘇丹紅！桃園市衛生局本月中旬抽驗新屋區恒佳實業公司製造廠的青辣椒粉，22日檢出含有蘇丹3號24ppb，除緊急通知業者下架回收，也封存廠內原料177.4公斤及再製成品445公斤，衛生局說，業者違反食品安全衛生管理法相關規定將送辦。對此，桃園地檢署表示，本周一已剪報主動分案，交由民生專組檢察官黃榮加指揮偵辦。

桃市衛生局本月23日前往恒佳實業公司製造廠調閱生產製令單，這批違規青辣椒粉於今年1月9日向高雄佳廣公司進貨300公斤，再製成「精緻椒鹽粉」272.4公斤、「純白胡椒粉」660公斤、「特製白胡椒粉12.7公斤」及「特A白胡椒粉559.5公斤」等4項產品，總計生產1505公斤，已出貨860公斤至下游3家廠商，立刻通知所轄衛生局協助下架回收，另中繼站暫存200公斤通知運回。

衛生局說，3月4日檢驗出保欣青辣椒粉含蘇丹色素事件之際，即發文提醒食品製造廠使用辣椒粉原料，主動向供應商索取合格檢驗報告或將成品送至檢驗機關檢驗，也發出簡訊通知業者自主通報，及回覆使用胡椒粉系列狀況，不過恒佳公司並未回覆，雖然恒佳於3月12日自主送驗青辣椒粉原料，但未取得合格檢驗報告之前，仍持續製造、加工、調配添加未經中央主管機關許可的添加物，業者涉及違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款相關規定，將函送桃園地檢署偵辦。

桃園新屋恒佳實業公司的青辣椒粉被驗出含有蘇丹3號24ppb，衛生局通知業者下架回收並到場封存剩餘原料，桃園地檢署今天表示，本周一已簡報主動分案，由民生專組檢察官黃榮加指揮偵辦。圖／桃園市衛生局提供
桃園新屋恒佳實業公司的青辣椒粉被驗出含有蘇丹3號24ppb，衛生局通知業者下架回收並到場封存剩餘原料，桃園地檢署今天表示，本周一已簡報主動分案，由民生專組檢察官黃榮加指揮偵辦。圖／桃園市衛生局提供

蘇丹紅 衛生局 辣椒粉

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