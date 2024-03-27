還沒燒完？恒佳公司購青辣椒粉驗出蘇丹紅 4款胡椒產品860公斤已出貨

又是青辣椒粉被驗出蘇丹紅！桃園市衛生局本月中旬抽驗新屋區恒佳實業公司製造廠的青辣椒粉，22日檢出含有蘇丹3號24ppb，除緊急通知業者下架回收，也封存廠內原料177.4公斤及再製成品445公斤，衛生局說，業者違反食品安全衛生管理法相關規定將送辦。對此，桃園地檢署表示，本周一已剪報主動分案，交由民生專組檢察官黃榮加指揮偵辦。

桃市衛生局本月23日前往恒佳實業公司製造廠調閱生產製令單，這批違規青辣椒粉於今年1月9日向高雄佳廣公司進貨300公斤，再製成「精緻椒鹽粉」272.4公斤、「純白胡椒粉」660公斤、「特製白胡椒粉12.7公斤」及「特A白胡椒粉559.5公斤」等4項產品，總計生產1505公斤，已出貨860公斤至下游3家廠商，立刻通知所轄衛生局協助下架回收，另中繼站暫存200公斤通知運回。