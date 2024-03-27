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辦理金門海淡廠工程涉索賄 2公務員遭判刑

中央社／ 高雄27日電

金門自來水廠翁姓作業員、中區水資源局蔡姓正工程司負責辦理金門海淡廠工程，2人遭查出涉嫌收賄，高雄高分院今天依違反貪污治罪條例，判翁男3年9月、蔡男3年10月徒刑，可上訴。

台灣高等法院高雄分院今天發布新聞稿表示，國統國際股份有限公司於民國106年得標施作「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」，國統公司為提高產水利潤，向翁男提出每日產水量達2000立方米以上需求，遭翁男索賄新台幣50萬元，國統同意，由金門海水淡化廠長莊男於108年交付新台幣45萬多元賄款予翁男。

待廠房完工後，擔任該廠技術指導等職務的蔡男，自108年1月間起，接續要求莊姓廠長支付帶歡場女子出場等消費費用，作為減少水廠缺失改善審查的代價，為求水廠順利運作、避免影響請款時程的莊男前後墊付17次，共計24萬多元。

翁、蔡2人遭台灣高雄地方法院依犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，均處3年10月徒刑，褫奪公權2年。

2人事後針對量刑上訴，高雄高分院審理後，認為雄院以國統公司人員及翁男對話內容，判定翁男刁難水廠建置，藉此作為量刑審酌有不恰當的地方，高分院並考量翁男已繳回全部犯罪所得，改判翁男3年9月徒刑，褫奪公權2年，另外，蔡男部分則駁回，維持原審判決，可上訴。

國統得標金門海水淡化廠工程，卻遭官員強索賄款。圖／取自國統公司網站
國統得標金門海水淡化廠工程，卻遭官員強索賄款。圖／取自國統公司網站

收賄 金門

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