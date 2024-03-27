高虹安涉貪 加班費變零用金轉獎金怎發？小兔：委員心情好就多給

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳高虹安的前立委辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證。檢方詰問黃女幫助理報加班再繳回的零用金，之後轉成獎金發放有沒有標準？「小兔」稱，就是心情好委員多給一點，心情不好就不給。

檢方指控，高虹安利用黃惠玟作出助理酬金、加班費的差價但非全部公用，涉嫌貪汙罪，公訴檢察官廖彥鈞詰問黃惠玟獎金與加班費的關聯性為何？審判長廖建傑也協助整理檢方詰問命題。

黃惠玟作證指出，事實上，獎金的來源其實就加班費，助理們告訴她一共加班了幾個小時，再由她整合起來向立法院申報、請領，再成為零用金，不過，最後領出來的錢由高虹安決定要發多少？高也決定哪個人不要發。

關於發放多少錢的獎金給助理有無客觀一致的標準？黃惠玟一時間無法快速應答，後來告訴合議庭說，「我唯一的觀察，就是心情好委員就會多給一點，如果心情不好就不會給。」

黃惠玟稱，她在高虹安辦公室管人事、報帳、新聞、書面質詢資料，「我的工作算很雜」，任用新助理時要幫忙面試，連民眾黨辦活動的企畫也要支援，有時還要安撫黨員間的情緒，好像「網內互打」。

黃女稱，零用金的來源是助理酬金、加班費，對她而言就是一筆錢。黃女說，高虹安人很好，會視大家加班狀況核給獎金，加班費則以助理陳奐宇、李忠庭、王郁文和她自己的名義去請領，助理陳昱愷也幫忙領過。

黃惠玟說，她曾建議高虹安有其他報加班的制度，決策過程長達1個月，高辦要花80多萬元裝潢，立法院只給35萬元，本來李忠庭說鴻海會支應，但事後沒錢，在這件事發生後，就確定要採零用金制，高、李是辦公室裡「最高層級」，「第二層級」，2人都有決策權。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費共46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人。

合議庭今天傳喚高虹安等被告出庭，王郁文出國告假，黃惠玟由被告轉證人，由檢察官主詰問、由高的律師團反詰問；黃女作證3個半小時結束，由於合議庭認為還有案情要釐清，安排黃惠玟在下月10日上午繼續出庭證言。