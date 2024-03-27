海地學生酒駕騎車拒測罰18萬 士林分署寬緩執行…他：守法不再犯

海地局勢緊張，我國駐海地大使館，協助5名旅居當地台灣人搭機撤離至多明尼加。在台求學的29歲海地籍男子，去年騎車酒駕遭警方盤查，害怕進監所不能繼續求學，拒絕酒測遭開罰18萬元。行政執行署士林分署寬緩執行，讓他分期付款繳納罰鍰，避免中斷求學。

一名來台求學的海地男子，在台就某大學就讀國際事務研究所，去年7月24日3時許，騎機車行經北市中山北路一段，拒絕酒測，遭忠孝東路派出所舉發，台北市交通事件裁決所裁罰18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，海地男子逾期未繳納，今年1月間交裁所移送士林分署執行。

士林分署指出，義務人為海地籍學生，收案後查得其名下僅有一些零星小額銀行存款，先扣押存款9萬7千餘元，海地男子知悉銀行存款遭執行後，主度至分署請求解除2萬餘元存款，作為生活費，其餘欠罰鍰請求分10期繳納，每期繳納約1萬元。

海地男子表示，去年同鄉的朋友到家中聚會，喝啤酒但無醉意，於是騎機車搭載朋友到台北車站搭客運返家，在騎回淡水租屋處途中，遭警方攔查「害怕要進監所無法繼續讀書，才選擇拒絕酒測」絕無逃避繳納罰鍰。

他承諾，以外交部每月3萬元獎學金，保留2萬元當生活費，剩餘1萬元分期繳納罰款，一定會全部清償，也會當家教賺錢，盡速還清。他強調，非常喜歡台灣並打算再繼續攻讀博士學位，日後一定會守法，不會再酒駕。

士林分署審酌，義務人申為學生的經濟狀況，及移送機關的意見後，同意其分期繳納方案，並考量海地近日局勢緊張，將秉持公義與關懷精神，依義務人分期繳納狀況，視情勢予以必要協助，讓其安心完成在台學業。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康