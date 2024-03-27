進口100盒印度壯陽神藥 大陸女闖關失敗起訴

大陸籍王姓女子進口100盒壯陽藥「Extra Super P-Force」來台，報關時被海關發現該藥事衛福部列管禁藥，循線查獲王女，王辯稱「EZ WAY 易利委」帳號遭盜，但檢方認為該APP採實名認證，冒名申報如何取貨？不採信王女說法，今偵結後依違反藥事法起訴。

去年7月15日，王女從國外進口100盒印度壯陽藥「Extra Super P-Force」來台，並使用「EZ WAY 易利委」APP向台北關申報。

但壯陽藥入關時，被法官查驗是列管禁藥，輸入、販售都需要衛福部核准並發給許可證，由海關移請航警局偵辦。

雄檢偵查時，王女辯稱，自己是幫人從國外代購露營和攝影器材，她不曉得商品裡被夾藏禁藥，懷疑是自己的個資被人盜用。

但檢方發現，該批藥品的收貨人資訊為王女，且當藥品運送來台時，王女也主動使用「EZ WAY 易利委」APP向台北關申報，該APP採實名認證，若被人盜用個資，對方不但要有王女手機，還要有APP帳密，且冒名申報又要如何取貨？

檢方認為，「EZ WAY 易利委」申報內容物雖填寫「ADMIXTURE（混合物）」，因該藥是列管禁藥，王女或賣家不可能填寫真時藥名，因此王女應知申報內容物為何，不採信王女說詞，偵結後依違反藥事法起訴。