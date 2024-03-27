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機車騎士遇總統車隊比中指遭檢舉 北檢不起訴：不滿交通非對個人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

蔡英文總統車隊去年10月底行經北市民權東路、光復北路口，有機車騎士因不耐久候向車隊比中指，遭民眾檢舉及員警攔查，依涉嫌侮辱公務員罪嫌移送台北地檢署偵辦。北檢認定，該騎士不滿交通制度，未針對特定人比中指，罪嫌不足，今處分不起訴。

去年10月28日12時15分，1名機車騎士因不耐久候向車隊比中指，遭民眾檢舉及員警攔查，事後警方依涉犯侮辱公務員罪嫌移送北檢。

這名騎士坦承有比中指一事，但否認有侮辱公務員犯行，他向檢方辯稱，因不滿交通制度及政治現況，民主國家不應該有這種交通管制，讓官員車輛先行通過的行為。

檢方認定，涉案騎士主觀上不認同讓官員先行的交通制度，態度固然不妥，但是也沒有侮辱特定執行公務的公務員，當時也認不出行經車隊是否為總統車隊，難認騎士有妨害公務犯意，因罪嫌不足，處分不起訴。

騎士對總統車隊比中指。圖／取自「社會事新聞影音」
騎士對總統車隊比中指。圖／取自「社會事新聞影音」

交通管制 公務員 機車騎士 蔡英文

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