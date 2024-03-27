營造公司違法陪標 被追繳1400萬押標金不繳納…法拍2建地

屏東一家營造公司負責人之前借牌給他人，以較高價格陪標公共工程採購案，使其他公司順利以較低價格得標，經內政部營建署發現這家營造公司違法陪標，影響採購公正性，依政府採購法向該營造公司追繳當初參與投標1400萬元押標金。義務人公司拒不繳納，法務部行政執行署屏東分署執行，將法拍這間營造公司在長治鄉的兩筆建地。

屏東分署表示，4月2日舉辦123拍賣會，將法拍這間營造公司位於長治鄉2筆毗鄰土地，面積合計約219坪。這2筆土地是乙種建築用地，距離長治交流道僅4分鐘車程，一拍底價1978萬元，換算下來每坪僅約9萬元，土地雖臨路但有第三人建物坐落其上，建物不在本次拍賣範圍，土地拍定後不點交，有興趣的民眾可先行評估。

屏東分署表示，4月2日的法拍會動產有實用NISSAN日產3噸半柴油藍色小貨車，附升降機，適合載貨負重，還有陽信商銀股票11張共132股。歡迎有興趣的民眾於當天上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

屏東分署指出，當天拍賣不動產另有內埔4618萬餘元三拍土地、東港透天厝持分，與座落屏東市、萬丹、車城、佳冬、高樹、來義、泰武與獅子鄉的土地。

屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，4月1日前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，4月2日當天下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。