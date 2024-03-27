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金門水廠2職員刁難國統索賄、喝花酒 涉貪被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

上櫃公司國統（8936）2017年得標金門海水淡化廠工程，卻遭水廠翁姓、蔡姓承辦員索討賄款及支付花酒費用，法院審理時，法官依據監聽譯文，認定翁男、蔡男藉職務之便索賄，高雄高分院今依貪汙罪，判翁3年9月、蔡3年10月徒刑。可上訴。

國統公司在2017年間以5億4890萬元得標「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」，2019年1月完工驗收後，由國統負責代操作及維護水廠5年。

依據契約內容，水廠每日產水量僅保證500立方米，實際需求則由金門縣自來水廠依供需核定，但國統認為每日產水要達2000立方米才有利潤，因此聯繫翁男，希望翁上簽建議提高日產水量。

翁男見國統有求於他，大膽開口向莊姓廠長索賄50萬，莊男再將翁的要求轉告給謝姓經理，謝男再報告給時任國統總經理葉清正「這筆錢一定要花」，葉再報告給時任董事長的梁家源，梁隨即簽核45萬元賄款，由莊男交付給翁男。

不僅翁男索賄，另名蔡姓業務承辦人，也藉督導水廠機會，要求莊男支付喝花酒的費用，莊男先代為墊付17次花酒、共24萬餘元，接著再向國統會計單位請款，藉花酒長期供養蔡男，方便水廠運作。

高雄地院審理時，梁家源、葉清正、莊姓廠長、謝姓經理等4人坦承行賄，法官根據檢廉當時的監聽譯文，發現梁家源曾向謝姓經理詢問「金門怎都還沒動」，謝男電話中稱「是水廠在擋，我們該做都做了」，梁聽完後無奈「該做的做，也給他們了還這樣。」

法官根據譯文資料，認定翁男、蔡男藉職務之便向國統高層索賄，依不違背職務收受賄賂罪、不違背職務收受不正利益罪，各判3年10月，褫奪公權2年。

翁、蔡兩人不服上訴，高雄高分院審理後，法官考量翁男已繳回犯罪所得，減刑1月，從輕改判3年9月徒刑，褫奪公權2年，蔡男部分則駁回上訴，維持原審刑度。可上訴。

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國統得標金門海水淡化廠工程，卻遭官員強索賄款。取自國統公司網站
國統得標金門海水淡化廠工程，卻遭官員強索賄款。取自國統公司網站

貪汙 賄款 金門

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