高虹安涉貪關鍵證人「小兔」黃惠玟今作證 檢辯犀利過招

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪汙案，今天上午傳喚高的前立法委員辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證，並傳喚高虹安5名被告；高虹安準時出庭，出庭前未對案情多作發言，黃惠玟開庭作證前，同樣保持靜默。

黃惠玟2022年底偵查中交出「小兔帳本」，讓檢調人員循線查知涉貪犯行，黃女已向檢察官、法官認罪；黃女是全案關鍵證人，在職時，與高虹安的互動頻率遠勝於其他共犯助理，檢辯雙方詰問她不敢大意。

據了解，高虹安對助理費退差額轉作零用金制度，辯稱是聽從「小兔」的建議沿襲舊制而為，高虹安一方的人士還透露，2020年時高是新科不分區立委，關於助理費如何使用、支領蕭規曹隨，高虹安沒有貪汙犯意。

不過，黃惠玟在歷次準備程序中，從未更改認罪策略，今天在法庭上如何回應檢、辯相關詰問？如何中性解釋協助高申領助理費時有無與高虹安存有犯意聯絡？檢辯應會犀利出招，各自獲取有益己方證據力的供證。

合議庭今天仍傳喚到庭的被告是高虹安、黃惠玟、高的前辦公室主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷、前公關主任、「水母」王郁文。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費共46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人，高虹安如一審被判決有罪，依地方制度法要停職，如二審逆轉則可復職。