律師助詐團洩密連環爆 調查局搜索重量級前司法官律師樓

律師鄭鴻威涉洩密給詐團首腦遭檢方聲押獲准。圖／報系資料照片

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威集體協助詐團洩密案，發現鄭鴻威偵訊時聘請平安恩慈法律事務所劉姓律師擔任辯護人，但劉男卻疑將偵查中秘密外洩，調查局台北市調查處日前搜索劉男位於恩典法律事務所的座位，約談劉男到案說明，劉男否認洩密，移送台北地檢署複訊後請回，律師洩密風暴持續擴大。

平安恩慈法律事務所是由前法務部政次、前高檢署檢察長陳守煌率開設，素有「檢察長事務所」之稱。北檢昨天偵辦太電總經理孫道亨掏空案，約談相關公司高層到案時，陳守煌也現身北檢，是此案被告的辯護人。但調查局日前的搜索並未及於陳守煌。

平安恩慈法律事務所遭搜索，在律師圈引起震撼，也有部分律師反彈，有律師認為，既然劉姓律師無保請回，代表涉案情節不高，律師原本就可知悉委託人的偵查秘密，但檢警調從過年迄今針對鄭鴻威案多次對律師進行搜索，恐引起寒蟬效應。

2016年陳守煌捲入柯建銘關說案退休後，找來前特偵組發言人陳雲南、台中高分檢前檢察長陳榮宗、最高行政法院前庭長黃合文等人，創立平安恩慈法律事務所，高雄高分檢前檢察長張清雲去年退休後，也加入該團隊，被譽為「檢察長事務所」，檢調此次的行動因而在司法圈引發議論。

台南律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷的機會，指揮年輕律師利用通訊軟體telegram回傳偵查內容，再由鄭交付給詐騙首腦掌握辦案進度，台北地檢署認定鄭鴻威、李明潔、楊雅涵3名律師涉組織犯罪、且有串滅證之虞，今年2月向法院聲押禁見獲准；後來又發現律師黃耕鴻、賴季倉也涉案，聲押黃耕鴻及鄭鴻威助理林佳毅獲准、賴季倉交保60萬元。

鄭鴻威等人收押後，近來中南部偵辦過鄭鴻威擔任律師詐團案的司法機關，常在半夜接到騷擾電話，這些電話多在凌晨打給司法警察，推銷金融商品，甚至有接起來就掛掉的狀況。