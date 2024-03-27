陸軍中士撞翻車酒測一出 臉綠了！這理由上訴判決曝光

高雄洪姓男子原為陸軍第八軍團砲兵第四三指揮部中士，去年2月，洪男駕車自撞路旁車輛後翻車，當時洪酒測值達每公升0.81毫克，法院依公共危險罪，判他4月徒刑，併科罰金3萬元，而軍方作出撤職、停止任用3年重懲；洪不服懲處，提出訴願遭駁回後，向高等高雄行政法院提出行政訴訟，仍遭駁回。

判決指出，四三砲指部於去年3月8日針對洪酒後撞車一案，召開懲處人士評議會，會中7票一致決議「撤職」處分，另涉停止任用1至5年處分時，5票贊同停用3年，2票贊同停用5年；對此，洪表達不滿，認為評審委員別無其他選擇，僅能做出「撤職」懲罰，顯見裁量違法。

洪自認軍中表現良好，且當天車禍並未釀出嚴重傷亡，造成車損僅30萬元，控訴軍方懲處過重。但按國軍風紀規定，只要吐氣酒精濃度或血液中酒精濃度非零，且有「肇事」者，皆處最嚴厲處罰，而洪肇事當天，確實經酒測超標，且有被害人筆錄、車損物證為證。

四三砲指部表示，洪當天確實酒後駕車撞擊路旁轎車、機車，而後翻車倒在交岔路口，不僅違反國軍風紀規定，還觸犯公共危險罪，被高雄地院判刑確定。而評審委員投票單不僅僅只有「撤職」選項，還包含降階等9項處分可勾選，難認有何裁量怠惰或違反比例原則。

「因酒測前塗抹舒緩膏於口腔，才導致酒測值升高」洪向評議會申辯，自己並未飲酒，但當天評議委員發言打臉他，以洪酒測值每公升0.81克毫克，參考網路換算，至少6到7瓶啤酒下肚；還有委員直批，車禍當下，洪並未主動回報，事發後10天，也未向幹部吐實，其刻意隱瞞心態，顯見對軍紀要求不放心上。

高高行合議庭認為，四三砲指部做出撤職停用3年處分，以及陸軍司令部做出停役處分，於法均無違誤，維持訴願決議，認洪上訴為無理由，應予駁回。全案仍可上訴。

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