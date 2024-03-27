挪用太電公款案 檢約談孫道存妻

已故太平洋電線電纜公司前董事長孫道存涉於入監服刑期間，交代擔任總經理的胞弟孫道亨照顧他妻子吳逸萍，孫道亨與董事長苑峻唐共謀以太電名義贈送郵政禮券，另挪用公款租用高級車及兩名司機，圖利吳私人使用。調查局發現，孫道亨藉此掏空太電七百萬元款項，昨搜索約談孫等四人，約談吳作證，依違反證券交易法移送台北地檢署。

同案約談包括苑峻唐、太電前總務部經理林世章、董事長室特助馮小容到案，由於郵政禮券等同現金，可兌換存入帳戶，林與馮負責核銷，對禮券如何贈予給吳逸萍知之甚詳。

據調查，孫道存入獄期間，擔心相差卅二歲妻子吳逸萍沒錢花用，交代孫道亨好好照顧，孫道亨為避免挪用公款曝光，與苑峻唐合謀以董事長室公關費名義購買郵政禮券，表面上用來犒賞績優職員，實際卻按月把禮券給付吳花用，每月十餘萬元；另用公款租賓士及 ALPHARD保母車給吳代步，還配兩個司機差遣，薪資也報公帳，掏空太電七百多萬元。有老臣不願核銷經費被排擠，透過立委向調查局檢舉。

孫道存曾是台哥大創辦人，女兒孫芸芸是微風董娘，他與太電前財務長胡洪九掏空太電資產兩百億元，被依偽造文書罪判刑三年，因須連帶賠償太電法人一四○億元，宣告破產；孫之後又被控侵占太平洋網球基金會一點二億元，被依侵占罪判刑一年六月，法院定應執行刑，二○二一年入監，後罹患惡性腫瘤病況惡化，獲准保外就醫，同年十一月病逝。

孫道存生前曾欠稅超過一點二億元，差點被行政執行署管收，當時一聽到管收，兩小時內籌到錢繳清欠稅，號稱「最窮有錢人」，他與吳逸萍的「爺孫戀」也震驚各界。