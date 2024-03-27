被同學騙簽名 夜校生背債近10萬

中部數百名大學生誤信業務員「簽名賺五千」說詞，陷入無卡分期債務陷阱。受害者「小偉」說，他與負責攬客的林姓業務員是同學，對方拜託幫忙衝業績買電腦，表示會高價轉賣，並提供五千元佣金，保證不必繳一毛錢，「因為是同學就沒戒心，居然連同學都騙」。

就讀高中夜間部、白天在餐飲店工作的「小偉」說，林姓業務員是他高中夜間部同學，拜託他簽名買蘋果電腦，表示會再高價轉賣賺價差，為了拚業績，提供五千元佣金，事後分期付款都不必繳，結果借款公司打電話向他求證，林教他說「有收到電腦」。

他說，為了幫忙便答應，沒多久收到催繳通知，他繳費三期、每期將近四千元，接著報警，事後借款公司不斷催債，他不再繳錢；協調結果他得再繳一萬多元，工作賺錢不容易，雖然很不滿，但後續打官司更麻煩，只好接受，已學到教訓，以後不會再幫任何人簽任何文件。

一名大學二年級學生與同學結伴至協調會，他說，聽到同學介紹可賺五千元佣金，簽名買九萬多元的電腦，後來收到催繳通知，他繳費二萬多元，協調後還要再繳二萬，須在下月中旬前繳錢，他沒有向家人說，先拿生活費繳錢，靠多打工賺錢。

台中市政府法制局長李善植說，無分期不需透過聯合徵信程序，免付頭款、不需提供擔保，手續簡便，且申請金額不受限制，汽機車買賣、美容商品、補習班或美容院、健身房等都有無卡分期交易，只要以電話確認是否本人購買就通過審核，讓學生可輕易擴張信用額度與舉債上限，不慎背債數萬至數十萬元。

他提醒，消費者不要因對方「疲勞轟炸」就簽下契約，如業者有強迫購買或不讓消費者離開，立即撥打一一○報警，事後如有爭議，得向市府消保單位申訴。