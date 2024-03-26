快訊

瘋白沙屯媽祖！壯男全程追「粉紅超跑」破功 穿錯鞋3天掛病號

Angelababy真的慘了！主持「奔跑吧」11年慘被踢出 原因可能是這個

老臣檢舉曝光…替胞兄孫道存照顧嫩妻 太電總座孫道亨涉掏空漏夜偵訊

聯合報／ 記者張宏業房荷庭／台北即時報導

已故太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，涉於入監服刑期間，交代擔任總經理的胞弟孫道亨，要照顧他的嫩妻吳逸萍，孫道亨與董事長苑峻唐共謀，以太電名義贈送郵政禮券，另挪用公款租用高級車及兩個司機，圖利吳女私人花用；調查局發現，孫道亨藉此掏空太電數百萬元公款，今天搜索約談孫道亨等人到案，另約談吳女作證，詢後依違反證交法移送台北地檢署漏夜複訊，不排除強制處分。

同案約談包括苑峻唐、太電前總務部經理林世章、董事長室特助馮小容。吳逸萍與馮小蓉訊後請回，苑峻唐、林世章偵訊中。

孫道存曾是商界風雲人物，女兒孫芸芸更是微風董娘，他與太電前財務長胡洪九掏空太電資產2百億元，被依偽造文書罪判刑3年，之後又被控侵占太平洋網球基金會1.2億元，被依侵占罪判刑1年6月，法院定應執行刑，2021年入監，後來罹患惡性腫瘤病況惡化，獲保外就醫，同年11月病逝。

據調查，孫道存入獄期間，擔心相差32歲的嫩妻吳逸萍沒錢花用，交代孫道亨要好好照顧，孫道亨與苑峻唐合謀購買郵政禮券，按月給付供吳女花用，另用公款租賓士及ALPHARD保母車給吳女代步，還搭配司機隨時待命，全案是有老臣不願意核銷經費被排擠，透過立委向調查局檢舉才曝光。

孫道存生前曾欠稅超過1億元，差點遭行政執行署管收，當時孫在2小時內就籌到錢繳清欠稅，號稱「最窮有錢人」。孫道存欠稅期間與嫩妻吳逸萍悠閒逛微風廣場，被本報攝影記者獨家直擊，讓這段「爺孫戀」曝光。

太電總經理孫道亨（左）涉掏空遭檢調約談。記者張宏業／攝影
太電總經理孫道亨（左）涉掏空遭檢調約談。記者張宏業／攝影
太電現任董事長苑峻唐涉掏空遭檢調約談。記者張宏業／攝影
太電現任董事長苑峻唐涉掏空遭檢調約談。記者張宏業／攝影
太電前總務部經理林世章。記者房荷庭／攝影
太電前總務部經理林世章。記者房荷庭／攝影
已故太電董座孫道存遺孀吳逸萍。記者房荷庭／攝影
已故太電董座孫道存遺孀吳逸萍。記者房荷庭／攝影

侵占 孫道存 微風

延伸閱讀

涉挪用太電百萬供孫道存夫妻私用 檢調今約談苑竣唐等4人

竹北又見深1公尺「小天坑」 柏油刨除施工意外發現地基已掏空

影／竹北住戶控漏水掏空地基險釀天坑 自來水公司進場搶修

阿沁網紅嫩妻認持毒！地檢署外「90度鞠躬」 花花哽咽：都是我自己的行為

相關新聞

高虹安涉貪「小兔」明天要作證 她的證詞會對誰有傷殺力？

台北地方法院審理新竹市長高虹安涉貪案，明天上午傳喚高的前立法委員辦公室行政主任、「小兔」黃惠玟作證。高稱，助理費退差額是...

費鴻泰兒IG限動罵美容千金 公然侮辱判拘役可易科5萬罰金

前立委費鴻泰三兒子費聿德，日前在IG發限時動態，截圖高中同學呂女照片，註記「BITE ME HOE 美容千金」等語，遭提...

幫哥哥孫道存照顧嫩妻 太電總座孫道亨涉掏空漏夜偵訊

已故太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，涉於入監服刑期間，交代擔任總經理的胞弟孫道亨，要照顧他的嫩妻吳逸萍，孫道亨與董事長...

廟祝生病住院遭解僱 法院認定適用勞基法判廟方賠69萬

屏東縣九如鄉三山國王廟是地方信仰，78歲鄧姓廟祝去年2月因病住院，指控廟方卻將他解僱，也未給資遣費與預告工資，向法院提告...

東岸廣場點交爭議檢察官也中槍？ 基隆地檢：醜化本署實非公允

基隆市東岸廣場原營運商的協力廠商主富服裝公司（NET），質疑市府重新招商、2月1日凌晨0點多接管資產過程有疑點。廣路流傳...

營建署前主秘故意隱匿5000萬房產 廉政署裁罰800萬

內政部營建署前主秘洪嘉宏因收受遠雄賄款350萬，監察院行政調查查出，洪嘉宏於2014年至2015年間，以妻子友人名義購買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。