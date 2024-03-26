老臣檢舉曝光…替胞兄孫道存照顧嫩妻 太電總座孫道亨涉掏空漏夜偵訊

已故太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，涉於入監服刑期間，交代擔任總經理的胞弟孫道亨，要照顧他的嫩妻吳逸萍，孫道亨與董事長苑峻唐共謀，以太電名義贈送郵政禮券，另挪用公款租用高級車及兩個司機，圖利吳女私人花用；調查局發現，孫道亨藉此掏空太電數百萬元公款，今天搜索約談孫道亨等人到案，另約談吳女作證，詢後依違反證交法移送台北地檢署漏夜複訊，不排除強制處分。

同案約談包括苑峻唐、太電前總務部經理林世章、董事長室特助馮小容。吳逸萍與馮小蓉訊後請回，苑峻唐、林世章偵訊中。

孫道存曾是商界風雲人物，女兒孫芸芸更是微風董娘，他與太電前財務長胡洪九掏空太電資產2百億元，被依偽造文書罪判刑3年，之後又被控侵占太平洋網球基金會1.2億元，被依侵占罪判刑1年6月，法院定應執行刑，2021年入監，後來罹患惡性腫瘤病況惡化，獲保外就醫，同年11月病逝。

據調查，孫道存入獄期間，擔心相差32歲的嫩妻吳逸萍沒錢花用，交代孫道亨要好好照顧，孫道亨與苑峻唐合謀購買郵政禮券，按月給付供吳女花用，另用公款租賓士及ALPHARD保母車給吳女代步，還搭配司機隨時待命，全案是有老臣不願意核銷經費被排擠，透過立委向調查局檢舉才曝光。