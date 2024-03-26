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涉挪用太電百萬供孫道存夫妻私用 檢調今約談苑竣唐等4人
檢調查出，太平洋電線電纜公司時任總經理孫道亨與時任董事長苑竣唐等人，涉於2017年至2020年間，挪用太電資金200餘萬；另於2020年起，以太電公司名義花費數百萬租車，均供已故的太電前董事長孫道存及妻子吳逸萍私用，涉犯證券交易法之特別背信罪。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處搜索7處，訊問苑竣唐、孫道亨、林姓前總務副協理及員工馮小容共4人。
孫道存因掏空太電200億元等案，於2017年9月29日已入監執行，檢調查出，孫道亨與苑竣唐等人，涉於2017年至2020年間，以迂迴方式挪用200餘萬的太電資金，提供孫道存和吳逸玲花用。
檢調也查出，孫道亨等人涉嫌於2020年起，以太電公司名義花費數百萬，承租賓士及豐田休旅車，提供孫道存與吳逸萍使用，造成太電公司與股東受損害。
檢調今兵分7路搜索，稍晚將訊問苑竣唐、孫道亨、林姓副協理與馮小容共4人，同時檢方也以證人身分約談吳逸萍到庭說明，全案朝涉嫌證券交易法之特殊背信罪嫌偵辦。
孫道存於2021年11月17日過世。
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