費鴻泰兒IG限動罵美容千金 公然侮辱判拘役可易科5萬罰金

前立委費鴻泰三兒子費聿德，日前在IG發限時動態，截圖高中同學呂女照片，註記「BITE ME HOE 美容千金」等語，遭提告且民事求償50萬元。費聿德否認犯罪，辯稱HOE是語助詞，心情煩躁才會發限動。士林地方法院今宣判，費聿德犯公然侮辱罪判處拘役50日，可易科罰金5萬元。

費聿德2021年間在朋友間的群組，辱罵未在群組高中同學呂女「婊子、垃圾」，遭依妨害名譽3罪，判處拘役50天，可易科罰金。不料，費聿德再度挨告，呂女身分除了是美容千金，還是星二代，父母是資深影星夫妻呂耀華、顏鳳嬌，曾演出「星星知我心」，顏鳳嬌演出長大後的佩佩，紅極一時，夫妻最後棄影從商，轉換跑道從事美容業。

判決指出，2022年4月8日，費聿德以先前截圖的呂女照片，發IG限時動態，註記「BITE ME HOE 美容千金 PLEASE WAITFOR IT」，由於HOE發音近似WHORE（婊子之意）供不特定人上網瀏覽，足以貶損呂女人格及社會評價。

費聿德日前出庭否認犯罪，做無罪答辯。他供稱，限時動態內容非人生攻擊，當時因呂女動用媒體找記者發不實新聞，造成他的困擾，心情煩躁才會發限動，6小時候起床，不想再和她有任何瓜葛，就索性刪除了。