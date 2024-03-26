快訊

每周2次私會不夠還買偷情愛巢 竹科半導體封測大廠副總偷吃女代表

數萬信眾高喊進喔！白沙屯媽祖宮前三進三出 300公里進香圓滿落幕

被貨船撞擊崩塌！美國巴爾的摩港大橋「斷成數截」多輛汽車落水 恐怖瞬間曝光

被控性騷女助理邱臣遠提告求償60萬 開庭女助理律師稱無和解意願

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹市副市長邱臣遠擔任立委期間，被時任立委賴香伶辦公室巫姓助理發文指控「不斷朝我身體上下打量」、「將手放在我的大腿的左手上」，邱提告要求巫女賠償60萬元，並刊登判決書全文。

巫女2023年6月17日發文指出，她曾協助舉辦民眾黨至法務部調查局考察的活動，「2020年9月14日，考察當日我穿著合身的裙裝，如我平時上班的服裝。沒想到招來立委邱臣遠不斷朝我身體上下打量」、「我蹲在他面前，我的左手擺在自己大腿上，他回『不用便當』，同時將手放在我的大腿的左手上」、「他的視線一直停留在我穿裙子露出的腿上」等語。

邱臣遠認為巫女貼文侵害名譽權，提告請求賠償60萬元，並在臉書刊登最後事實審的判決書全文；台北地院今開庭，雙方皆委任律師出庭，邱臣遠委任律師胡皓清指出，邱確實有參加調查局考察活動，但邱不認識巫女，對於巫女負責何種事務也不清楚。

胡皓清指出，巫女所指邱將手放在她大腿的左手上、眼神打量，此部分與事實不符，且邱本不認識巫女，參與活動注視陌生人、確認人別為何是正常舉動。

胡皓清表示，「打量」是一個明確的事實，與單純注視不同，且巫女言論夾敘夾議，依最高法院意旨應整體觀之；巫女委任律師陳又新指出，「打量」是一個評價，且邱臣遠也承認有注視巫女，另邱臣遠身為公眾人物，名譽權保障應所有退讓，對於性騷擾被害人證據要求標準得下降。

法官問及雙方是否有和解可能，邱的律師表示會再和當事人確認，而巫女律師則說目前沒有意願；法官庭末定5月9日上午10點10分再開庭。

新竹市副市長邱臣遠。聯合報系資料照
新竹市副市長邱臣遠。聯合報系資料照

律師 考察 邱臣遠

延伸閱讀

宥勝強制猥褻疑勾串被害人遭檢方當庭聲押 法官裁8萬交保

宥勝涉強制猥褻案今再開庭 檢、辯詰問女證人法庭攻防

高虹安行政處長吳皇昇遭鬥爭請辭？ 邱臣遠：不實臆測

范雲提案立委性騷送紀律 陳玉珍：王8千租房要定法嗎？

相關新聞

被控性騷女助理邱臣遠提告求償60萬 開庭女助理律師稱無和解意願

新竹市副市長邱臣遠擔任立委期間，被時任立委賴香伶辦公室巫姓助理發文指控「不斷朝我身體上下打量」、「將手放在我的大腿的左手...

收85萬當司法黃牛 中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳遭訴

中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳，2018年間向一名涉嫌加重強盜的劉姓男子，誆稱能疏通高等法院的法官和檢察官，並協助辦...

台版柬埔寨求職詐騙S姐 1年前收購人頭帳戶搞詐騙判決出爐

台版柬埔寨求職詐騙，奪走3命詐4億，其中詐團專業驗車手S姐傅榆藺，一審判處無期徒刑，累計至昨日，遭假投資詐騙被害人求償超...

嘉市中醫師涉詐領健保費18萬元 下場出爐判5個月

嘉義市某中醫診所遭檢舉以掛號未看診領藥膏方式，涉詐領健保費18餘萬元，嘉義地院審理後，依犯詐欺取財罪，判負責人柳姓醫師5...

遭恩師提誣告開庭 F.I.R.樂團前主唱詹雯婷低調出庭

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷提告恩師陳建寧偽造文書罪，陳獲不起訴，反將Faye依誣告罪起訴，台北地院下午...

對手提出當選無效之訴二審逆轉 苗栗西勢里長當選無效確定

吳政龍前年當選苗栗縣苑裡鎮西勢里長，他的對手羅美齡後來以吳涉嫌賄選，提出當選無效之訴，一審原本駁回羅美齡之訴，但案經二審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。