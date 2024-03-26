收85萬當司法黃牛 中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳遭訴

中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳，2018年間向一名涉嫌加重強盜的劉姓男子，誆稱能疏通高等法院的法官和檢察官，並協助辦理保外就醫，藉此騙取85萬元，但最後劉男仍被判決有罪，發覺上當提告。新北地檢署今依詐欺取財罪嫌起訴黃女，檢察官認為她利用被告官司纏身心理行騙，嚴重損害司法信譽及廉潔性，建請法官加重其刑。

檢調查出，黃女為順生堂國際開發負責人，曾任中華更生文教關懷協會理事長、社團法人中華民國犯罪矯正協會理監事與高屏分會會長，以及法務部公務人員協會顧問等職務，在司法界有一定人脈。

2018年底，黃女便因向張姓性侵犯及一名涉犯組織犯罪的林姓男子，分別謊稱能暫緩入監服刑和判決無罪，各騙取張、林2人80萬、120萬，遭高等法院依詐欺取財罪合併判處2年徒刑確定。

檢調進而清查發現，黃女在同年初，又透過友人介紹，向結識一名涉嫌強盜罪一審被判刑9年的劉姓男子，誆稱自己曾任軍事法庭司法官，與監獄人員熟識，可協助疏通高院承辦法官和檢察官，之後並可協助辦理保外就醫，但須疏通費200萬元。