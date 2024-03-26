快訊

每周2次私會不夠還買偷情愛巢 竹科半導體封測大廠副總偷吃女代表

數萬信眾高喊進喔！白沙屯媽祖宮前三進三出 300公里進香圓滿落幕

被貨船撞擊崩塌！美國巴爾的摩港大橋「斷成數截」多輛汽車落水 恐怖瞬間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收85萬當司法黃牛 中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳，2018年間向一名涉嫌加重強盜的劉姓男子，誆稱能疏通高等法院的法官和檢察官，並協助辦理保外就醫，藉此騙取85萬元，但最後劉男仍被判決有罪，發覺上當提告。新北地檢署今依詐欺取財罪嫌起訴黃女，檢察官認為她利用被告官司纏身心理行騙，嚴重損害司法信譽及廉潔性，建請法官加重其刑。

檢調查出，黃女為順生堂國際開發負責人，曾任中華更生文教關懷協會理事長、社團法人中華民國犯罪矯正協會理監事與高屏分會會長，以及法務部公務人員協會顧問等職務，在司法界有一定人脈。

2018年底，黃女便因向張姓性侵犯及一名涉犯組織犯罪的林姓男子，分別謊稱能暫緩入監服刑和判決無罪，各騙取張、林2人80萬、120萬，遭高等法院依詐欺取財罪合併判處2年徒刑確定。

檢調進而清查發現，黃女在同年初，又透過友人介紹，向結識一名涉嫌強盜罪一審被判刑9年的劉姓男子，誆稱自己曾任軍事法庭司法官，與監獄人員熟識，可協助疏通高院承辦法官和檢察官，之後並可協助辦理保外就醫，但須疏通費200萬元。

為取信劉男，黃女還帶著劉男前往法務部或各監獄洽公，辦理更生人相關事務，彰顯自己在司法界的人脈，使劉男誤信黃女確有能力疏通官司，經商議同意支付85萬元疏通費，不料最後仍遭最高法院判刑8年2月定讞，才驚覺受騙提告。

中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳，2018年間當起司法黃牛，向一名劉姓強盜犯詐騙取85萬元，遭新北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片
中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳，2018年間當起司法黃牛，向一名劉姓強盜犯詐騙取85萬元，遭新北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片

司法官 提告 檢察官

延伸閱讀

MeToo揪老師變狼父 男子猥褻繼女遭訴

不肖業者收27噸廢棄物含戴奧辛 埋台中龍井賺390萬遭訴

收標案業者八千元禮券 高公局技工涉貪遭訴

新北割頸案班導師傳昨晚突失聯 粉專發文更新老師狀況

相關新聞

飛兒樂團前主唱Faye涉誣告罪 檢方聲請傳喚陳建寧、阿沁做證

F.I.R.飛兒樂團在前主唱「Faye」詹雯婷單飛後指控音樂人陳建寧在老東家華研國際履約保證書偽簽她的姓名，控告陳偽造文...

被控性騷女助理邱臣遠提告求償60萬 開庭女助理律師稱無和解意願

新竹市副市長邱臣遠擔任立委期間，被時任立委賴香伶辦公室巫姓助理發文指控「不斷朝我身體上下打量」、「將手放在我的大腿的左手...

收85萬當司法黃牛 中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳遭訴

中華更生文教關懷協會前理事長黃淯琳，2018年間向一名涉嫌加重強盜的劉姓男子，誆稱能疏通高等法院的法官和檢察官，並協助辦...

台版柬埔寨求職詐騙S姐 1年前收購人頭帳戶搞詐騙判決出爐

台版柬埔寨求職詐騙，奪走3命詐4億，其中詐團專業驗車手S姐傅榆藺，一審判處無期徒刑，累計至昨日，遭假投資詐騙被害人求償超...

嘉市中醫師涉詐領健保費18萬元 下場出爐判5個月

嘉義市某中醫診所遭檢舉以掛號未看診領藥膏方式，涉詐領健保費18餘萬元，嘉義地院審理後，依犯詐欺取財罪，判負責人柳姓醫師5...

遭恩師提誣告開庭 F.I.R.樂團前主唱詹雯婷低調出庭

F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷提告恩師陳建寧偽造文書罪，陳獲不起訴，反將Faye依誣告罪起訴，台北地院下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。