台版柬埔寨求職詐騙S姐 1年前收購人頭帳戶搞詐騙判決出爐

台版柬埔寨求職詐騙，奪走3命詐4億，其中詐團專業驗車手S姐傅榆藺，一審判處無期徒刑，累計至昨日，遭假投資詐騙被害人求償超過1億2千萬元。而早在2021年間，傅女已從事詐欺犯罪，加入「排骨」電信詐欺集團，以每本2萬元收購人頭帳戶，被害人誤信可獲得今彩539明牌，匯款受騙。士林地方法院針對此部分犯行今宣判，傅女犯3人以上共同詐欺取財罪，應執行1年1月徒刑。

2022年台版柬埔寨求職詐騙案，傅榆藺擔任核心角色，身為驗車手，展現她測試金融帳戶可否使用的專業，幾乎所有遭囚禁的被害人，都經由她與下手蔡博臣測試、確認帳戶可供網路轉帳使用。傅榆藺在2021年間，早就從事詐騙，加入綽號「「排骨」為首的電信詐欺集團。

判決指出，傅榆藺2021年9月間，與關姓男子、排骨等人，以2萬元報酬收購，向蔡女收購金融帳戶作為人頭帳戶，交給排骨電信詐欺集團使用。詐團成員假冒「今彩539客服小楊」詐騙蔡男、黃男「付費加入會員，即可獲得今彩539明牌」。蔡男、黃男誤信上當，分別在2021年11月6日至8日間，各陸續匯款2萬元、4萬元，詐團隨即派車手提領一空。傅榆藺以此手法掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性，犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪。