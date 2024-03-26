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台版柬埔寨求職詐騙S姐 1年前收購人頭帳戶搞詐騙判決出爐

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨求職詐騙，奪走3命詐4億，其中詐團專業驗車手S姐傅榆藺，一審判處無期徒刑，累計至昨日，遭假投資詐騙被害人求償超過1億2千萬元。而早在2021年間，傅女已從事詐欺犯罪，加入「排骨」電信詐欺集團，以每本2萬元收購人頭帳戶，被害人誤信可獲得今彩539明牌，匯款受騙。士林地方法院針對此部分犯行今宣判，傅女犯3人以上共同詐欺取財罪，應執行1年1月徒刑。

2022年台版柬埔寨求職詐騙案，傅榆藺擔任核心角色，身為驗車手，展現她測試金融帳戶可否使用的專業，幾乎所有遭囚禁的被害人，都經由她與下手蔡博臣測試、確認帳戶可供網路轉帳使用。傅榆藺在2021年間，早就從事詐騙，加入綽號「「排骨」為首的電信詐欺集團。

判決指出，傅榆藺2021年9月間，與關姓男子、排骨等人，以2萬元報酬收購，向蔡女收購金融帳戶作為人頭帳戶，交給排骨電信詐欺集團使用。詐團成員假冒「今彩539客服小楊」詐騙蔡男、黃男「付費加入會員，即可獲得今彩539明牌」。蔡男、黃男誤信上當，分別在2021年11月6日至8日間，各陸續匯款2萬元、4萬元，詐團隨即派車手提領一空。傅榆藺以此手法掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性，犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪。

法院審酌，現今詐騙集團之詐騙事件層出不窮、手法日益翻新，政府無不窮盡心力追查、防堵，媒體更屢屢報導民眾因遭詐騙畢生積蓄化為烏有等相關新聞，傅榆藺加入詐團，共同參與詐欺行為圖謀不法所得，侵害告訴人、被害人財產法益，掩飾犯罪所得去向，讓執法者難以追查詐團幕後正犯。傅女認罪，且非排骨詐團具指揮監督的核心人物，依犯三人以上共同詐欺取財罪，2罪，各處1年徒刑，應執行1年1月徒刑。可上訴。

「台版柬埔寨」虐囚三死案，主嫌「S姐」傅榆藺（圖）一審判處無期徒刑。圖／本報資料照片
「台版柬埔寨」虐囚三死案，主嫌「S姐」傅榆藺（圖）一審判處無期徒刑。圖／本報資料照片

柬埔寨 詐騙集團 車手

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