嘉市中醫師涉詐領健保費18萬元 下場出爐判5個月

嘉義市某中醫診所遭檢舉以掛號未看診領藥膏方式，涉詐領健保費18餘萬元，嘉義地院審理後，依犯詐欺取財罪，判負責人柳姓醫師5月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，嘉義市西區某中醫診所負責人柳姓醫師，基於詐欺取財及行使業務上登載不實文書犯意，自2019年9月某日起，在診所內，明知病患或病患的親屬沒有實際到診、或沒有經醫師診斷，卻讓病患持自己或親屬的健保卡至中醫診所掛號並領用貼布、藥膏、喉片等物品，之後再虛報診療費、藥費等健保補助，犯罪時間約3年，詐得健保金額18萬餘元。