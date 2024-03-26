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融資公司無法管？學者：恐剝削經濟弱勢、製造另類卡奴

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中即時報導

中部數百名大學生落入「無卡分期債務陷阱，中市法制局長李善植呼籲，中央應立專法管制無卡分期交易模式。逢甲大學金融學院院長陳盛通說，政府應將融資公司法制化，也應管理後續的違約催收制度。律師林瓊嘉說，應限制無卡分期的收益總額，避免經濟弱勢者遭剝削。

逢甲大學等中部大學生，聽信電信業務員說詞，簽下無卡分期借貸購買手機、電腦等產品，結果背上數萬至十萬多元債務。台中市法制局先後召開2次大型調解會，為300多名受害者調解減輕債務。

逢甲大學金融學院院長陳盛通說，無需使用信用卡的「先買後付」的付款方式，已在美國蓬勃發展，未來甚至可能進入台灣市場，但信用貸款未經審核，卻給予高額的信用額度，消費者恐過度累積債務，淪為另類「卡奴」。

陳盛通說，國內的融資公司也有類似情況，未立法納管，處於灰色地帶，政府應該將融資公司法制化，了解已經貸款出去的款項，並納管融資公司後續違約的催收制度，否則非法的催收恐衍生更多社會問題，而且貸款給無力償還的學生，龐大的債務恐讓家長難以收拾。

律師林瓊嘉說，無卡分期不構成刑法中的重利罪「乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境，貸以金錢」的要件，也不違反銀行法中的吸金行為，但卻剝削經濟弱勢者，政府基於保障消費者和經濟弱勢者，應該立法約束。就像是現金卡、信用卡之利率上限為15%，也可以限制無卡分期的收益總額，才能讓消費者獲得保障。

中部數百名大學生背上「無卡分期」債務，學者、法界建議，政府應立法規範融資公司。記者黃仲裕／攝影
中部數百名大學生背上「無卡分期」債務，學者、法界建議，政府應立法規範融資公司。記者黃仲裕／攝影
中部數百名大學生背上「無卡分期」債務，學者、法界建議，政府應立法規範融資公司。記者黃仲裕／攝影
中部數百名大學生背上「無卡分期」債務，學者、法界建議，政府應立法規範融資公司。記者黃仲裕／攝影

信用 債務 無卡分期

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