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台科大教授黃兆龍涉詐領研究經費396萬 北檢今起訴10人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國立台灣科技大學營建工程系特聘教授黃兆龍被控於2008年至2020年間，受科技部委託辦理研究計畫，卻請廠商開立虛假發票，由助理楊采潔製作不實單據向學校核銷款項，共詐得396萬元。台北地檢署今偵結，依涉嫌詐欺等罪，起訴黃兆龍共10人。

檢調於2022年2月間搜索約談黃兆龍、湯采潔、廠商林素鋒等人到案，訊後依詐欺罪嫌，命黃兆龍150萬交保、湯采潔與林素鋒各以80萬元交保。

起訴指出，2008年至2020年間，黃兆龍請求偉盟、集滿及欣得公司負責人林素鋒開立不實發票，由楊采潔製作不實請購單，向校方報銷研究計畫經費，審核通過後，將款項匯入廠商銀行帳戶。

隨後，林素鋒再輾轉將款項以匯款或提現方式交給黃兆龍，作為零用金、勞退基金、勞保費、健保費、申請專利費用、出國費用、實驗室電話費等私人用途，共詐得396萬餘元。

此外，黃兆龍要求高擎公司負責人吳漢龍開立不實發票給湯采潔，吳另行以支付帳款為由，提供不實品名、數量及金額，要求贊誠公司與台灣計器公司負也開立不實發票，黃、湯以相同手法向校方報銷業務費，詐得89萬7250元。

檢方查出，吳漢龍除了開立不實發票之外，另找來數間廠商，塑造形式上有不同廠商競爭的假象，圍標2010年「全自動壓汞式孔隙分析儀」、2011年「力學實驗室實驗儀器與校正設備」、2015年「熱水利耦合非破壞檢驗設備」、2013年公路總局材料試驗所「車轍輪機試驗儀」，2012年台電財務採購案「超高壓泵1台」、2016年北科大「貴重金屬及礦物洗選設備1台」，2013年陸軍後勤指揮部「敲擊回音儀」，2014年健行科大「土木系恆溫恆濕機」等標案，金額逾千萬。

檢方今偵結，依涉犯詐欺、偽造文書、商業會計法、政府採購法等罪嫌，起訴黃兆龍、湯采潔、林素鋒等廠商共10人。

台科大營建工程系特聘教授黃兆龍。圖／聯合報系資料照片
台科大營建工程系特聘教授黃兆龍。圖／聯合報系資料照片

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