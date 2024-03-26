連同學都騙！夜校學生背債近10萬 陷「無卡分期」陷阱

中部數百名大學生誤信業務員「簽名賺5千」說詞，陷入無卡分期債務陷阱，背債數萬到十多萬元。受害者「小偉」說，他與負責攬客的林姓業務員是同學，對方拜託幫忙衝業績買電腦，業務員會用更高價格轉賣，並給佣金5千元，還保證不必繳一毛錢。受害者氣憤說，「因為是同學就沒戒心，居然連同學都騙」，為了幫忙讓自己背債，以後絕對不會再幫人簽任何文件。

去年10月陸續爆發的中部大學生無卡分期糾紛，台中市法制局昨天舉行第二次調解會，有140多人出席，多數都達成和解。法制局表示，多數受害者都簽下最高9.7萬元的分期借貸，經協商後，資融公司減收部分款項，部分由通訊行負擔，因此有的受害者不必再付款，但有的得再繳1至2萬元。

就讀高中夜間部、白天在餐飲店工作的受害者「小偉」說，林姓業務員是高中夜間部的同學，拜託他簽名買蘋果電腦，對方說會再高價轉賣賺價差，為了拚業績，提供幫忙的人5千元佣金，事後的分期付款都不必繳；事後借款公司打電話來向他求證，林教他說「有收到電腦」。

小偉說，他為了幫忙就答應，剛開始都沒事，沒多久收到催繳通知，他繳了3期、每期將近4千元，然後就報警處理，事後借款公司不斷催債，他就不再繳錢了；昨天協調結果他得再繳1萬多元，工作賺錢不容易，心裡雖然很不滿，但後續打官司更麻煩，只好接受。他學到的教訓就是，以後不會再幫任何人簽任何文件，自己簽名的文件一定會看清楚內容。

另名大二學生與同學結伴來協調會，兩人都是受害者。他說，聽到其他同學介紹，可以賺5千元佣金，就簽了9萬多元的電腦，後來收到催繳通知，他繳了2萬多元，昨天協調後還得再繳2萬，因為得在4月中旬前繳錢，他沒有跟家人說，得先拿生活費出來繳錢，再靠自己多打工來賺錢。