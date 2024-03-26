三民書局創辦人兒告兄私領3千萬 二審仍判免還
三民書局創辦人劉振強逝世，次子接手公司後認為大哥明知其名下帳戶保險實為公司調度使用，卻將保險解約領取3173萬餘元據為己有，訴請還錢。二審今天仍判決大哥免還，可上訴。
三民書局股份有限公司於民國106年2月初證實，創辦人劉振強在106年農曆年前過世，享壽86歲。劉振強向來行事低調，家屬遵照遺願不辦公祭。
劉振強次子、現任三民書局負責人以公司名義提起民事訴訟，主張大哥明知其名下帳戶及保險為借名登記，實質為公司經營調度使用，父親106年1月23日死亡後，大哥在同年2月9日擅自變更帳戶印鑑章及補發存摺，並將保險解約，領取解約金新台幣3173萬餘元，據為己有，訴請賠償還錢。
一審駁回原告之訴，判決大哥免還。公司提起上訴，二審由台灣高等法院審理，二審今天駁回上訴，仍判決大哥免還，全案可上訴。
二審指出，公司未能舉證證明此帳戶及保險為借名登記，大哥領走的3173萬餘元，不構成侵害公司財產，因此仍判決大哥免還。
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