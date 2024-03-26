影／控黃國昌教室硬上女學生遭求償百萬 調解失敗周玉蔻勸他：放寬心胸

媒體人周玉蔻去年在臉書指控民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，並提告求償100萬元、刪除文章並刊登判決主文，台北地方法院今開庭，雙方表明調解破局，周玉蔻則勸黃國昌「放寬心胸」，接受批評和評論，法官定4月25日下午4時宣判。

周玉蔻庭末受訪指出，黃國昌是司法法制委員會的委員，所監督的對象是司法院和法務部，黃國昌以司委會委員身分對她提告，對法官的壓力非常大，對她是不利的，對黃本人也是一個非常利益衝突的狀況。

周玉蔻說，她認為黃國昌應離開司委會，才能有公平的判決，他對我的提告，應該在她離開司委會之後才宣判，才能對她法律上權力有所保障。

周玉蔻於法庭上表示，她的言論是對將來法務部長人選評論，是言論自由所允許的，黃國昌從加入時代力量開始，到成為今日的立法委員，黃國昌曾罵她，她都沒有提告，「因為我知道我就是公眾人物」。

周玉蔻說，此次她針對未來法務部長人選評論，也有先前邱毅談及黃國昌師生戀的資料佐證，此事可受公評，且黃國昌也沒有去告邱毅，而她此生第一次站台，就是替黃國昌站台。

周玉蔻也說，她為和解所擬的聲明稿已盡她最大誠意，她不想再與年紀差那麼多的黃國昌爭辯，並勸黃國昌要把心胸放寬，要爭取更大的政治舞台，應要有寬大的心胸，接受更多的批評和評論。

民眾黨主席柯文哲參加「館長」陳之漢直播專訪時，談及司法改革議題說「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了」；周玉蔻去年6月13日在臉書貼文，「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。

黃國昌求賠償100萬元、刪除文章、在三大報頭版刊登判決主文、於臉書刊登判決全文。台北地院曾勸諭雙方和解，但周玉蔻擬好聲明書，卻被黃國昌認為「沒有道歉」而不同意和解。

黃國昌委任律師指出，周玉蔻言論與事實相距甚遠，對方引用報導內容為「師生戀」，為雙方合意，黃國昌事後也有澄清，與周女所指涉的強制性交不同，認為周玉蔻沒有查證，也不受新聞自由保障。