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高虹安幕僚田政弘遭諷性器提告 獲賠10萬元確定

中央社／ 台北26日電

新竹市工策會副總幹事田政弘不滿遭楊姓男子形容是「國民懶叫」，提告求償。一審判楊男賠新台幣8萬元，二審審酌田男名譽受損程度等改獲賠10萬元，日前最高法院駁回上訴確定。

全案緣於，楊男於民國108年8月間在臉書（Facebook）發文指田政弘感情關係混亂，形容田男是「國民懶叫」，並指控田男檢舉某女子發表雙方交往過程的臉書文章，導致某女子的文章遭臉書下架。

田男對此不滿提告，並主張雙方訴訟期間楊男又多次於臉書發文詆毀他，因此請求楊男應給付非財產上的損害100萬元，並在臉書張貼此案判決全文。

楊男答辯指出，田男為台灣政治社群知名意見領袖，多次參與政論節目錄影，是有一定知名度且有群眾號召力的公眾人物，應受公眾監督。

楊男表示，他對田男行為的評論具公共利益，也善盡查證義務，縱然用詞嚴厲，仍難認他的發文內容以損害田男名譽為唯一目的，自不成立侵權行為。

一審的新竹地方法院判決指出，田男為自願進入公眾領域且有一定知名度的政治人物，但「懶叫」有鄙視、使人難堪的意涵，有惡意貶抑田男的意圖，足以使閱讀者產生貶損評價，難認楊男是對可受公評的行為，為適當合理的評論。

一審表示，某女子發表與田男交往過程的文章，內容涉及田男的私德，田男是否有檢舉某女子文章導致下架的行為，並不具公共性，也與公共利益無涉，楊男此部分查證程度不足，應賠償精神慰撫金新台幣8萬元。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，楊男部分言論不法侵害田男的名譽，審酌雙方社會地位、經濟狀況、侵權情節、被害人受損程度等一切情形，判決楊男須再給付慰撫金2萬元，共計10萬元為適當。

田男不服判決，提起上訴。最高法院認為，原審判決無違誤，日前駁回上訴，全案確定。

台幣 提告 新竹

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