「億萬金童」摩根大通執董家暴妻子 痛罵婊子鈔票割臉判賠258萬

美國摩根大通台灣投資銀行業務執行董事陳宣任被控家暴妻子，辱罵妻子三字經、「賤人」、「廢物」，甚至在家人面前說「媽媽先去死」，妻子提告求償，陳則否認家暴，並稱是妻子挑釁激怒，台北地方法院判陳應賠償妻子258萬餘元。

妻子提告主張，陳宣任脾氣暴躁，稍有不順心就對她言語羞辱、嘲諷辱罵「髒人、廢人」、「廢物」、「我真的要殺人了」，恐嚇威脅生命安全，並對她拳打腳踢、拿鈔票割臉，甚至陳會向家人表示「媽媽去死最好」、「趕快去死」。

妻子指出，陳長期雙方家屬面前詆毀她，指「她就是整天在亂搞」、「就是一個很亂的爛人」、「賤人！很婊！」、「她偷人、偷錢、偷東西」等語，還以不實言論洗腦家人，導致家人會用「賤人」、「廢物」稱呼她，甚至說「媽媽先去死」。

妻子表示，她曾詢問陳把濕泳衣放在衣櫃的原因，陳卻失控咆哮「妳在這裡沒有任何的話語權」、「shut the fuck up」等語；某次兩人因清明節掃墓行程意見不合，陳直接罵三字經，又因導航事件，陳大罵她智障、白痴。

妻子認為，她飽受身心折磨，陳宣任更要求自己母親搬到家中住，另雇用員工及派親屬每日輪流近距離騷擾、攝錄、監視她的日常生活起居；她2021年7月報案家暴傷害，之後陳在臉書影射她「私生活混亂」、「卑鄙無恥之徒」，請求陳賠償280萬9400元。

陳宣任指出，他婚後全額負擔家中所有開銷，甚至以年薪百萬聘用岳母照顧小孩，兩人會有衝突，多有妻子刻意挑釁、激怒，且妻子有「紫斑症」，只要稍微施壓，比一般人容易瘀血，否認妻子傷勢是他造成的。

陳也否認家暴妻子，至於臉書動態屬於「可受公評之事」，縱使不留餘地尖酸刻薄評論，也受憲法保障，且他對新聞的評論被妻子斷章取義而興訟，但貼文來看難以認定是影射妻子，請求法院駁回訴訟。

法院認為，陳宣任確實多次對妻子言語、肢體暴力，審酌每次行為侵害身體、健康、名譽及人格權等，判陳應賠償妻子258萬餘元；至於臉書貼文則無法特定是妻子，且用字遣詞不偏激，此部分免負賠償責任。