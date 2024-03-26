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MeToo揪老師變狼父 男子猥褻繼女遭訴
新北市一名國小老師，2021年與班上一名女學生的母親交往，進而結婚成為女學生繼父，竟枉為人師和人父，在女學生升上國中後，於2013年間6次利用周末上午，藉口叫女兒起床，直接闖入女兒房間，親吻嘴唇或以舌舔耳。直到10年後，去年6月台灣#MeToo運動風起雲湧，女學生才下定決心公開此事並提告，新北地檢署依利用權勢猥褻未成年人罪將這名狼父起訴。
檢警調查，該繼父2010、2021年間擔任被害人國小老師，因此與其母多所接觸，兩人進而交往、結婚，婚後與被害人其兄及生母同住。2013年間，被害人已就讀國中，繼父卻多次在周末上午7、8點，假借叫被害人起床，擅自進入被害人房間加以猥褻，但當時被害人年幼懵懂，只能裝睡不敢反抗。
2015年10月間，被害人曾向母親提及此事，其母質問繼父，繼父在車上痛哭認錯，簽下切結書保證不再犯。去年6月中旬，被害人在自己臉書公開這段往事並提告，該繼父也傳送「我的行為是性騷擾，讓你感受不好，這點身為長輩，我深深地感到自責」、「我們之前還是一家人時，我也承認自己的錯誤」等訊息，向被害人認錯。
檢警傳喚被害人高中時期前男友和大學同學，均證稱曾聽被害人親口訴說此事，指出被害人當下不知道是不是父愛的表現，講到細節時會很緊張和哭泣。當時同住的被害人胞兄也表示，妹妹睡覺時有鎖門的習慣，但繼父只會開門去妹妹房間叫她起床，平時父子間頂多是言語鼓勵，從來不會有親吻、擁抱、摸頭等較為親密的接觸。檢察官據此認定確有其事，依法將繼父起訴。
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