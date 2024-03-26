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指黃國昌「硬上女學生」再開庭 周玉蔻出庭

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導

媒體人周玉蔻2023年在臉書po文，指稱黃國昌「當年在教室（據說是這樣）硬上女學生」等語，被黃提告求償精神慰撫100萬元並刪文，周玉蔻（右）上午出席台北地院民事訴訟開庭。

民眾黨黨主席柯文哲2023年參加網紅「館長」陳之漢直播，提及可以找黃國昌當法務部長，結果周玉蔻2023年6月13日在臉書貼文稱「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。

面對周玉蔻的指控，黃國昌當時於臉書回擊，「惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流。對這種被政府標案豢養的無恥側翼，沒有什麼好說的，直接提告。」並請求賠償100萬元、刪除文章，在3大報頭版刊登判決主文，以及於臉書刊登判決全文。

媒體人周玉蔻2023年在臉書po文，指稱黃國昌「當年在教室（據說是這樣）硬上女學生」等語，被黃提告求償精神慰撫100萬元並刪文，周玉蔻（右）上午出席台北地院民事訴訟開庭。記者蘇健忠／攝影
媒體人周玉蔻2023年在臉書po文，指稱黃國昌「當年在教室（據說是這樣）硬上女學生」等語，被黃提告求償精神慰撫100萬元並刪文，周玉蔻（右）上午出席台北地院民事訴訟開庭。記者蘇健忠／攝影
媒體人周玉蔻上午出席台北地院民事訴訟開庭。記者蘇健忠／攝影
媒體人周玉蔻上午出席台北地院民事訴訟開庭。記者蘇健忠／攝影

周玉蔻 黃國昌

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