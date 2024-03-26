補教名師跟學生爆不倫 她揭下體特徵檢方當庭驗鳥信了

高雄一名補教名師被控7年前和國中女學生發生不倫戀，該名師多次和女學生發生關係，直到女方上大學後，這段戀情才終止，事後女學生對老師提告，高雄地檢署偵查時，女學生舉證老師下體特徵，獲檢方證實，認定老師在女學生未成年時，與她發生多次性行為，今偵結依與未成年性交罪嫌，將該位老師起訴。

檢方調查，2017年女學生正就讀國中，為了升學報名名師任教的補習班，每天定時到補習班報到，大小事都會幫忙，沒多久女方與老師越走越近，在班上發展不倫。

這段感情直到女學生上到大學後才結束，但女方不滿老師玩弄感情，質疑男方在她求學時，明知她未成年，卻仍與她交往發生性關係，檢附證據後提告性侵。

雄檢偵辦時，名師喊冤，稱他從未與女學生發生過性行為，只有在女方升高中壓力大時，因情緒不好，與女學生視訊，否認兩人關係。

因事隔多年，檢方為此傳喚補習班主任、同事等人作證，該位名師與女學生關係走得近的消息，早在補習班傳開，還有行政人員證稱見過女學生從老師車上下車。

至於補習班主任，證實老師與女學生的關係，主任直指老師本就不應該與學生交往，他曾為此幫對方處理許多感情事，兩人一度為此事爭執多次，當時女學生分手後，曾跟他訴苦，覺得感情被玩弄，他也開導對方，希望女方能夠釋懷。

為了佐證老師曾趁女方未成年時發生性行為，女學生還提供老師下體性特徵，稱老師下體長約11公分，很粗，腰間還有脂肪瘤，檢方並勘驗下體照片，認為下體狀態與女學生說法相符，且腰間確實有脂肪瘤。

檢方認為，若女學生未與老師交往，為何會拍下兩人躺在同一張床上的照片，還標註「在一起的217天」，遑論女方還能對於老師下體特徵有清楚描述。