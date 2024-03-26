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高虹安幕僚「台派青年」田政弘挨批這4個字 他怒告求償確定獲賠10萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾集資登報力挺總統蔡英文的「台派青年」、現今新竹市工商發展投資策進會副總幹事田政弘（原名田昀凡），5年前被爆#MeToo事件，被楊姓男子在臉書發文稱「國民懶叫」、「假女權真父權」，並指田在反課綱期間也「約」過高中生，田提告求償100萬元，最高法院判楊應賠償10萬元確定。

田政弘曾擔任過民進黨立委助理，2019年間被張姓女子指控以PUA方式性交、盧砲，「他沒有強暴我，但我不會說那是合意性交」，且還有其餘3名女子也遇到類似狀況。

楊事後在臉書發文聲援被害人，指田政弘曾在有女友的狀況下，帶另名女朋友到自由台灣黨工作，使組織工作推動困難，又在反課綱期間約過女高中生回宿舍休息，而被黨內幹部開除，貼文也嗆田「社運照妖鏡等等粉專都是田某人刻意攻擊他人的工具」、「假女權真父權」、「國民懶叫」。

田政弘提告主張，楊的貼文在在網路上引起軒然大波，不僅吸引逾千名網友按讚，更有高達280名網友分享，已嚴重貶損他的名譽權，且因楊的貼文，使他不能繼續從事原本的政治幕僚工作，時隔一年半後才找到穩定新工作，他身心狀況大受打擊，請求楊賠償100萬元精神慰撫金，並在臉書刊登判決書全文。

楊反駁，田政弘是自由台灣黨幹部，是政治社群內知名意見領袖，也參與過政論節目，公眾人物的名譽對言論自由，應有較高程度退讓，且政黨幹部於參與社會運動、政黨事務運作屬可受公評之事，他對田的評論具公共利益，並已盡查證義務。

一審認為楊敘述的內容部分已盡合理查證義務，並確信為真，「假女權真父權部分」也是就可受公評之事善意合理的評論，沒有侵害田的名譽，但「國民懶叫」一詞，指涉田與眾多異性發生性行為、性關係浮濫複雜，顯有貶抑人格、侮辱之意，已侵害名譽權，審酌後判楊應賠償8萬元。

二審認為楊應賠償10萬元為適當，且已足以回復田的名譽，田政弘請求楊刊登判決書全文無理由，改判楊應賠償10萬元；田政弘再上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

田政弘（左）曾被視為台派青年，曾集資登報力挺總統蔡英文。本報記者／翻攝
田政弘（左）曾被視為台派青年，曾集資登報力挺總統蔡英文。本報記者／翻攝

反課綱 女權

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