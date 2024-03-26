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南投前議員曾振炎詐領近200萬助理費 法院不給減刑判關7年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

南投縣議員曾振炎和妻子侯月嫦詐領助理費199萬餘元，一、二審認為曾任內服務選民、積極問政，依法減刑依貪汙利用職務機會詐取財物罪判刑3年6月，經最高法院發回，更一審改重判曾7年6月、侯女2年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

曾振炎任南投縣議會第18屆縣議員期間，和妻子侯月嫦聘用3名曾姓、1名吳姓等3名人頭助理，並自2014年12月25日起保管3人存摺、印鑑，向南投縣議會詐領助理費薪資、年終獎金共199萬餘元。

一審時考量曾振炎擔任議員期間設置2個服務處，自行花費聘用2名主任、司機，也從事相當多為民服務、工程履勘，發函各單位，侯女也分擔工作且犯後認罪。

一審認為，曾為支應各服務確有龐大事務費支出必要，不是僅圖便宜，認為2人均情堪憫恕，減刑後各依利用職務機會詐取財物罪判曾3年6月，褫奪公權3年，依非公務員與公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪判侯女1年10月，褫奪公權2年。

二審就其中另3名助理確實受僱於曾，扣除薪資及獎金後，認為曾詐領所得應僅剩下86萬9838元，撤銷原判決，仍判曾3年6月，侯女則酌減判1年9月徒刑。

曾、侯女上訴，經最高法院撤銷發回更審，台中高分院更一審認為，曾振炎詐領助理費長達3年，金額多達199萬9838元，且選民服務本就是他當選後應做的工作，不適用情堪憫恕減刑。

更一審認為，侯月嫦配合丈夫詐領助理費，2人還是為圖繼續保有侯女農保權利、規避所得稅動機等，更一審撤銷改重判曾振炎7年6月，褫奪公權4年，侯月嫦判2年6月，褫奪公權2年；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

曾振炎另案爭取連任三連霸議員，卻以現金賄選，被檢方提當選無效之訴，法院判決當選無效確定，他的議員寶座已由張秀枝遞補。

前南投縣議員曾振炎。圖／聯合報系資料照片
前南投縣議員曾振炎。圖／聯合報系資料照片

南投縣 最高法院 議員

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