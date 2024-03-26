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宥勝涉強制猥褻案今再開庭 檢、辯詰問女證人法庭攻防

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本名王宥勝的藝人「宥勝」被控趁送女助理返回新北市新店區住處時，跨坐、強吻女助理，涉犯強制猥褻罪。台北地院今天證據調查，開庭傳喚證人詰問，檢方將設法證明宥勝素行不佳，宥勝的辯護人則預料會替他無罪辯護

今天證人出庭應訊，由公訴檢察官主詰問，宥勝的辯護人則行反詰問，庭訊方式採不公開審理。

事實上，宥勝被踢爆涉案後，曾以臉書表示歉意，但後來多次自清，聲稱與告訴人為合意關係，否認犯罪；宥勝今年1月出庭後，一度表示之前保持沈默，是想要保護女生，還稱當事人其實沒有對他提告等。

依檢察官起訴，2016年底某日宥勝結束工作提議送女助理返家，女助理同意，由女助理駕駛宥勝的車子返回新北市新店區住處，2人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入女助理的屋內。

不過，宥勝上完廁所後未立即離開，突然以面對面姿勢坐在女助理的大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，以舌舔耳，以手摸胸對女助理猥褻，女助理抵抗，宥勝才停手。

檢方偵查認定宥勝涉嫌強制猥褻，2023年11月將宥勝起訴，宥勝被訴後一度在臉書示「沒有做過的事，相信法官必定會還你清白」。

宥勝今年1月曾出庭。圖／聯合報系資料照片
宥勝今年1月曾出庭。圖／聯合報系資料照片

廁所 猥褻

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