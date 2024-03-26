台版柬埔寨案 首起求償獲賠1040萬

台版柬埔寨案奪三命詐四億，假投資詐騙被害人向詐團提告求償，士林地方法院收案累積四十件，求償金額一億餘元。法院昨宣判首起求償案，犯嫌傅榆藺等十餘人，應賠二名被害人共一○四○萬元。

夏邱姓被害人主張，前年十月短短十天，誤信詐團假投資詐騙，損失九四○萬元，向傅榆藺等十四人求償。被害人謝女則是前年十月十二日匯款一百萬元，至遭囚虐死亡黃女銀行帳戶，對傅等十三人求償一百萬元。

法官以傅榆藺等人在本案中認罪，經判決處刑，綜觀被告等加入犯罪組織，共同實施詐欺取財及洗錢，認定傅等人為共同侵權行為人，應負連帶賠償責任。

詐團成員傅榆藺、陳樺韋、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢、謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪、鄭建宏、吳秉恩、曾忠義、林順凱、李佳文，依加入犯罪組織時間，負連帶賠償責任。兩名被害人分別獲賠全數受騙金額，共一○四○萬元。可上訴。