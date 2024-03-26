聽新聞
test
0:00 / 0:00

台版柬埔寨案 首起求償獲賠1040萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台版柬埔寨案奪三命詐四億，假投資詐騙被害人向詐團提告求償，士林地方法院收案累積四十件，求償金額一億餘元。法院昨宣判首起求償案，犯嫌傅榆藺等十餘人，應賠二名被害人共一○四○萬元。

夏邱姓被害人主張，前年十月短短十天，誤信詐團假投資詐騙，損失九四○萬元，向傅榆藺等十四人求償。被害人謝女則是前年十月十二日匯款一百萬元，至遭囚虐死亡黃女銀行帳戶，對傅等十三人求償一百萬元。

法官以傅榆藺等人在本案中認罪，經判決處刑，綜觀被告等加入犯罪組織，共同實施詐欺取財及洗錢，認定傅等人為共同侵權行為人，應負連帶賠償責任。

詐團成員傅榆藺、陳樺韋、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢、謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪、鄭建宏、吳秉恩、曾忠義、林順凱、李佳文，依加入犯罪組織時間，負連帶賠償責任。兩名被害人分別獲賠全數受騙金額，共一○四○萬元。可上訴。

提告 詐欺 詐騙

延伸閱讀

台版柬埔寨求職詐騙首起民事求償出爐 2名被害人共獲賠1040萬

高雄女缺錢當「空中飛人」 夾海洛因闖關重判16年

晚安小雞千字家書被曝！網看內文嚇喊：是求救信

HBL／南山黃瀚陞來自木雕家庭 盼成台版河村勇輝

相關新聞

疑弒母衝入漁港 軍人殺人罪聲押

海軍士官黃姓男子前天開車載母親，行駛到高雄彌陀區南寮漁港落海，黃男獲救意識清楚，母親送醫不治；黃男供稱母親失智，照顧身心...

偷台鐵電纜剪錯線 嫌犯落網

台鐵宜蘭段鐵軌邊的電纜線，日前遭人破壞剪斷，造成號誌燈無法正常啟動，影響近4千名旅客。涉及大眾行車安全，台鐵報警追查，警...

新北前議員陳科名判7年半、王淑慧5年定讞

新北市前議員陳科名7年前收受許姓業者20萬元賄款，向拆除大隊施壓緩拆違建廠房；前議員王淑慧利用姪女、外甥女當人頭，詐領公...

台版柬埔寨案 首起求償獲賠1040萬

台版柬埔寨案奪三命詐四億，假投資詐騙被害人向詐團提告求償，士林地方法院收案累積四十件，求償金額一億餘元。法院昨宣判首起求...

疑弒母衝入漁港 軍人辯母失智不忍遭打臉...殺人罪聲押

高雄黃姓男子前天開車載著母親，行駛到彌陀區南寮漁港後落海，黃男獲救意識清楚，母親受困四十分鐘才脫困，送醫急救後不治，檢警...

影／北投溫泉大亨涉收購郭台銘連署書 出庭認罪求緩刑喊：我錯了

鴻海集團創辦人郭台銘去年發起參選總統連署，北投溫泉大亨陳仲明被控涉「賣郭董人情」找沈姓女密友，透過親友們以每張5百元價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。