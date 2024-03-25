台版柬埔寨求職詐騙首起民事求償出爐 5被害人共獲賠1040萬

台版柬埔寨求職詐騙，奪走3條人命，假投資詐騙金額高達近4億元，被害人向詐團提告求償案件，如雪片般飛來，收案至少34件，求償金額1億餘元。士林地方法院今同步宣判2起求償案，驗車幹部Ｓ姐傅榆藺、茶董幹部陳樺韋等多人，應賠5名被害人，共1040萬元。

據悉，此案民事部分，被害人向傅榆藺等人提出，刑事附帶民事損害賠償，士林地院統計，目前至少收到34案，求償金額為1億1897萬443元，還有2案未分案。

台版柬埔寨求職詐騙案，囚虐人頭帳戶提供者，奪三命詐四億，檢警從一起失蹤人口報案，破獲詐團，救出被囚的58人，還有3名死者不堪虐待死亡，遭棄屍山野。

此案第一波起訴29人，傅榆藺（Ｓ姐）、陳樺韋（茶董）2人，一審判處無期徒刑；「驗車手」蔡博臣，「帶辦帳戶」涂世泓、鄭育賢，及「控員幹部」謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪等7人，判處24年8月至29年6月徒刑；其餘共犯判處1年2月至19年不等徒刑。

集團首惡「藍道」杜承哲逃亡後，另起爐灶再組詐團，詐騙31人共2353萬餘元，檢警逮杜與與洪俊杰、薛隆廷、王昱傑等4人，依共同私刑拘禁致死、發起組織犯罪、洗錢、非法使人施用三級毒品、加重強盜等罪等罪起訴。士林地院日前針對三死案部分辯論終結，4人未全部認罪，但均稱懊悔盼和解，檢方建請求處無期徒刑，褫奪公權終身，死者家屬則期盼能重判。合議庭諭知，今年5月21日上午11時宣判，此案涉行賄寧夏派出所前所長葉育忻等犯行，仍審理中。

全案起源於，「藍道」杜承哲2022年9月底至11月初，找來傅榆藺、陳樺韋等人組詐騙集團，38天內陸續在桃園、淡水據點關押61名人頭帳戶提供者，詐團控制手法極其惡劣，搜身搶財、嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，關進約三坪大的小房間，不乖就找控員毒打、電擊，甚至在泡麵摻入FM2毒品。