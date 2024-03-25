打獵踩空誤觸扳機擊斃友人 基檢依過失致死起訴

蕭姓、張姓男子等共3人相約打獵，蕭男涉持自製長槍在溪床行走時不慎步伐踩空而誤觸槍枝扳機，張男中彈身亡。檢方偵查後，排除蕭男故意殺人，今天依過失致死等罪嫌起訴蕭男。

基隆地檢署發布新聞稿表示，蕭男涉於民國111年間未經許可製造具殺傷力的長槍3枝及子彈29顆，去年9月25日下午1時許蕭姓、張姓及楊姓男子共3人相約前往新北市雙溪區平林溪露營打獵。

檢方指出，3人抵達目的地搭完帳篷且飲酒過後，於同日晚間8時30分許發生蕭男涉擊發槍枝造成張男中彈身亡事件，基隆地檢署獲報立即指派檢察官調查，並向法院聲請羈押禁見蕭男獲准。

檢方表示，經追查事發經過後，認定蕭男當時與張男自帳篷處沿溪流往上游步行，蕭男以左手握住槍管，右手腋下夾住槍托，攜帶槍彈行走在張男後方，因天色昏暗且溪石濕滑，蕭男不慎步伐踩空失去重心，在本能性想抓東西穩住身體時，因而涉誤觸槍枝扳機而擊發子彈1顆射中在前方轉身等待張男身體正面，造成張男死亡。

檢方指出，勘驗現場狀況，遺留有帳篷、酒類瓶罐、蝦籠等物品，並比對即楊男證詞及張男親屬證稱，張男與蕭男熟識且無糾葛，蕭男應無故意槍殺張男，且張男生前也未有異常投保情形。

檢方表示，偵查過程中蕭男態度懇切，積極尋求家屬原諒，並與家屬達成和解，綜合研判蕭男應無故意開槍動機，排除蕭男故意殺人可能性，認定蕭男涉犯刑法過失致死及違反槍砲彈藥刀械管制條例，今天對蕭男提起公訴。

此外，檢方指出，偵查過程中，檢察官查得楊男也未經許可，非法持有具殺傷力長槍1枝，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條，一併對楊男提起公訴。