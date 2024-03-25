快訊

獨居阿婆洗碗跌坐呼救4小時 3學童「見義勇為」機警搬救兵獲讚

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌咆哮柯建銘「你插什麼嘴」憤而離場

稱林智堅案「世紀大冤案」 台大發聲：陳明通應向社會致歉

打獵踩空誤觸扳機擊斃友人 基檢依過失致死起訴

中央社／ 基隆25日電

蕭姓、張姓男子等共3人相約打獵，蕭男涉持自製長槍在溪床行走時不慎步伐踩空而誤觸槍枝扳機，張男中彈身亡。檢方偵查後，排除蕭男故意殺人，今天依過失致死等罪嫌起訴蕭男。

基隆地檢署發布新聞稿表示，蕭男涉於民國111年間未經許可製造具殺傷力的長槍3枝及子彈29顆，去年9月25日下午1時許蕭姓、張姓及楊姓男子共3人相約前往新北市雙溪區平林溪露營打獵。

檢方指出，3人抵達目的地搭完帳篷且飲酒過後，於同日晚間8時30分許發生蕭男涉擊發槍枝造成張男中彈身亡事件，基隆地檢署獲報立即指派檢察官調查，並向法院聲請羈押禁見蕭男獲准。

檢方表示，經追查事發經過後，認定蕭男當時與張男自帳篷處沿溪流往上游步行，蕭男以左手握住槍管，右手腋下夾住槍托，攜帶槍彈行走在張男後方，因天色昏暗且溪石濕滑，蕭男不慎步伐踩空失去重心，在本能性想抓東西穩住身體時，因而涉誤觸槍枝扳機而擊發子彈1顆射中在前方轉身等待張男身體正面，造成張男死亡。

檢方指出，勘驗現場狀況，遺留有帳篷、酒類瓶罐、蝦籠等物品，並比對即楊男證詞及張男親屬證稱，張男與蕭男熟識且無糾葛，蕭男應無故意槍殺張男，且張男生前也未有異常投保情形。

檢方表示，偵查過程中蕭男態度懇切，積極尋求家屬原諒，並與家屬達成和解，綜合研判蕭男應無故意開槍動機，排除蕭男故意殺人可能性，認定蕭男涉犯刑法過失致死及違反槍砲彈藥刀械管制條例，今天對蕭男提起公訴。

此外，檢方指出，偵查過程中，檢察官查得楊男也未經許可，非法持有具殺傷力長槍1枝，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條，一併對楊男提起公訴。

基隆 槍枝

延伸閱讀

正面槍擊翁致死 檢方排除故意殺人、過失致死罪嫌起訴

影／台中民間救護車載患者返家闖紅燈 撞死酒駕大學生

黑幫「大王」被逮沒用…海地暴力猖獗背後 美國走私槍枝作祟

影／29歲工程師遭撞飛腦死 肇事男大哭不斷鞠躬道歉...檢令30萬交保

相關新聞

不肖業者收27噸廢棄物含戴奧辛 埋台中龍井賺390萬遭訴

台中市連姓男子涉在去年9月間與胞兄、廖姓女友等人謀議，收集事業廢棄物後，承租龍井區大面積農地棄置，不法牟利達390萬元，...

台版柬埔寨求職詐騙首起民事求償出爐 5被害人共獲賠1040萬

台版柬埔寨求職詐騙，奪走3條人命，假投資詐騙金額高達近4億元，被害人向詐團提告求償案件，如雪片般飛來，收案至少34件，求...

從福建把龜、鼠裝進貨輪工具箱闖關來台 檢方起訴4人

曾在往來兩岸貨輪工作的游姓男子涉嫌與現職貨輪謝姓水手長等人共謀，從中國大陸福建把230隻動物，裝進少被查驗的貨輪工具箱走...

嘉市議員林煒軒遇襲案 檢警又查出2人涉案、聲押1人獲准

嘉義市民進黨籍議員林煒軒今年1月間遭2名男子逼車製造糾紛攻擊案，檢方已將2人聲請延押；警方再逮捕郭姓男子、江姓男子2名嫌...

蘇丹紅案津棧負責人遭押不服 提抗告遭駁回

津棧公司出售含蘇丹紅辣椒粉等產品，李姓實際負責人、吳姓女員工13日先後遭雄院改裁羈押禁見，2人提抗告；雄檢則對謝女交保提...

嘉義男騎士拒檢上演警匪追逐 竟又是酒駕

嘉義市昨天深夜出現疑似警匪追逐畫面，過程被網友PO上網路社群媒體，有名男子騎機車被警車追上人車倒地，網友說，「嘉義市真實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。