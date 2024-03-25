不肖業者收27噸廢棄物含戴奧辛 埋台中龍井賺390萬遭訴

台中市連姓男子涉在去年9月間與胞兄、廖姓女友等人謀議，收集事業廢棄物後，承租龍井區大面積農地棄置，不法牟利達390萬元，檢警去年底、今年初陸續收網，帶回連姓兄弟、廖女及陳姓員工等5人，現場開挖查出連等人掩埋的事業廢棄物達27.7公噸，其中含「世紀之毒」戴奧辛的有毒廢棄物，即有6.2公噸，檢方今依法起訴連姓兄弟等5人，其中連等3人移審法院後遭接押。

台中市環保局在去年11月稽查龍井區鷺山段某農地時，發現業者疑有非法傾倒廢棄物的犯行，市府以中檢建構的「檢警環林聯合查緝環保犯罪聯繫平台」通報後，由檢察官白惠淑指揮保七總隊第三大隊、調查局中機站、台中市刑大科偵隊、烏日警分局等單位，合組專案小組偵辦。

檢警以「以地追人」、「以人追車」、「以車追地」的查緝策略，先在去年11月27日執行首波拘提搜索，查扣涉案監視器主機、涉案人使用手機等關鍵證據，掌握非法車隊傾倒廢棄物的時間、車牌號碼等重要犯罪事證後，先聲押涉案德隆公司的實際負責人連姓男子（33歲），同步查扣涉案曳引車、半拖車、大貨車等8輛大型車輛、2輛挖土機、2輛轎車等作案工具、財產。

檢警擴大追查，發現連男的廖姓女友（27歲）、連姓胞兄（34歲）涉案，分別在去年11月28日、今年1月23日拘捕，向法院聲押獲准，另外陳姓（50歲）、鄭姓員工（51歲）也被發現有將檢警查扣的挖土機，欲駛離案發地點，欲隱匿犯罪事證的犯行，也被檢方列為共犯。

檢警調查，連姓男子等人從去年9月初起，向台北、桃園、台中、彰化、雲林等地多家業者，收取費用後，協助傾倒廢棄物，其中包括有毒的事業廢棄物戴奧辛，去年10月間向龍井區不知情的地主承租農地後，以回填掩埋的方式，非法處理廢棄物。

檢警在現場開挖，一共查獲廢塑膠混合物18公噸、營建混合廢棄物3.5公噸、生活垃圾20立方公尺及大型廢木材、含戴奧辛及重金屬粉末的有害事業廢棄物有6.2公噸，總計約27.7公噸。