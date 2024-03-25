中檢跨域整合查環保案件扣3億 一系統讓蔡清祥誇讚

台中地檢署成立檢警環林國土聯繫平台，迄今已查扣3億元的不法所得，法務部、高檢署近日邀集環境部、台中市環保局、中興大學等單位，辦理「環境執法跨域論壇」，展現平台運作12年的成果及經驗分享，一共有來自檢、警、環等單位的200學員參與，法務部長蔡清祥與會時，特別誇讚中檢與環保局建置的「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」。

台中地檢署上周在中興大學辦理「環境執法跨域論壇」，法務部長蔡清祥與會時提到，台中地檢署與環保局一同開發、建置的「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，在有環保犯罪案件發生時， 讓各權責機關可即時相互聯繫通報並登錄相關資訊，提前就情資進行整合與判別，發揮證據保全功效，不斷的辦出重大、完整的環保案件，成果豐碩。

蔡清祥說，期許團隊成員能透過此論壇，讓所有與會人員都能從中學習經驗，細緻偵查技巧，研討會的成果，也將作為日後立法、 行政各部門，供相關法令修訂及擬定環境政策之用，希望團隊成員善用刑法沒收新制，澈底剝奪非法業者的不法利得，從源頭剷除經濟上的誘因，展現政府從嚴追討的決心與態度，才能從根本上保護環境，不讓業者存有僥倖心態。

台中地檢署認為環境治理、跨域執法課題，日益重要，在法務部、高檢署台中分署指導下，邀集環境部環境管理署中區環境管理中心、台中市環保局、法務部司法官學院、中興大學法律專業學院等單位，在本月21日、22日在中興大學社管大樓國際會議廳，舉辦「環境執法跨域論壇」。

論壇邀請中部地區檢、警、環、林相關單位、學習司法官及中興大學師生等200名學員與會，法務部長蔡清祥、檢察司長郭永發、台灣高等檢察署台中分署檢察長林錦村、主任檢察官張宏謀、檢察官劉家芳、台中地檢署檢察長張介欽、環境部環境管理署副署長林左祥、中興大學校長詹富智、法學院長李長晏、台中市環保局陳宏益等人與會指導。