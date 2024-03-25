個資委員會籌設公聽會上…律師：數位部效率不彰、還在摸索

憲法法庭要求成立個人資料保護專責機關，立法院司法及法制委員會今天召開「個人資料保護委員會組織籌設」公聽會。台大法學院副教授蘇慧婕說，個資法1995年制法迄今30年，須調整個資法違法要件，才能符合大法官要求合憲的意旨。

法務部提出書面意見說，未來個資會的監管對象包含公務機關、非公務機關，監管範圍廣泛、數量龐大，對行政院體系以外的中央、地方機關，有待與權力分立原則、中央地方分權原則加以調和。

蘇慧婕說，憲法法庭明確要求就個資成立獨立的監管機關，但更要注意個資法實體法上的問題，不是單純成立個資會即可滿足；她說，讓個資實體法合憲不能迴避，以現今個資大量被運用而言，一、兩年內的保護性需求就會爆炸性提升，所以也要配合修正合於憲法的個資法。

台灣人體資料庫學會秘書長林瑞珠說，個資被運用要有事前不同意、事後可退出的機制，公務機關應如何保護個資、非公務機關要如何有效監督，應同時處理；她說，要讓個資不被濫用，法律要告訴我們可以怎麼做，而不是什麼不能做。

數位賦能顧問集團共同創辦人王志清說，有些大型企業已對數位個資有效監管，可建立標竿，利用個資的單位要從內部進行控管，才可讓監管成本下降，政府機關還需思考個資大數據有沒有可能創造國家競爭力。

時代法律事務所律師張鈞綸說，個資會籌設如是行政院三級機關，可能無法發揮部會協調功能，個資被違法利用，正是人權危機；他說，目前數位部對個資的管理效率不彰、甚至功能都還在摸索，建議個資的事都集中在單一機關內管理。