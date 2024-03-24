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獨／台中緝毒檢察官不做了 「這原因」卸下19年崗位…轉戰律師界

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署資深檢察官陳旻源，已有19年的資歷，今年2月間向地檢署提出辭呈，轉戰律師界，前往由前高檢署檢察官王捷拓所主持的律師事務所任職，陳過去緝毒有功，曾獲行政院表揚，但仍萌生辭意；陳坦言，近年來詐欺案件數的倍數爆增，讓他「看不到願景」，因此今年才下定決心，換個風景，調整心態再出發。

陳旻源在今年2月間向台中地檢署提出辭呈，轉往觀晰科技法律事務所任職，該所是由高檢署前檢察官王捷拓、林柏宏等人創立，過去已有台中地檢署主任檢察官顏偉哲辭職後投入，此次陳旻源加入，也為該事務所增加一名具有檢察官背景的生力軍。

陳旻源說，萌生轉職的念頭，應該可追溯到疫情前，因妻子前往美國哈佛大學擔任訪問學者，他也一同前往進修，當時台中地檢署雖然每年的案量大，大約也在3.5萬件左右，不過2021年返回工作崗位後，台中地檢署的案量已爆增到5萬多件，去年則是成長至7.5萬件，其中大部分是詐欺案件。

陳旻源表示，歹徒利用新興的虛擬貨幣作為洗錢、逃避查緝的工具，而檢警在偵查詐欺案件時，查調如蜘蛛網般的金流資料曠日廢時，若又遇到虛擬貨幣涉入其中，往往讓案件更加複雜，加上爆增的案件量，地檢署檢察官人力卻總是70、80人在應對，更是雪上加霜，讓他逐漸在案件偵查中「看不到目標」，被反覆的同類型案件給消磨了熱情，因此才在今年初毅然決然辭掉檢察官，希望能「換個風景再出發」。

陳旻源是司法官44期結業，曾在新北、台中等地擔任檢察官，陳過去擔任檢察官時，戰功彪炳，除參與台中地檢署推動「中小盤毒販查緝制度」，也屢屢破獲各類毒品案件，舉凡走私運輸、製毒工廠、大型販賣及中小盤販毒等案件，曾數度獲得行政院表揚為「反毒有功人士」、「安居緝毒專案有功人員」。

台中地檢署檢察官陳旻源告別19年的檢察官生涯，轉戰律師。圖／陳旻源提供
台中地檢署檢察官陳旻源告別19年的檢察官生涯，轉戰律師。圖／陳旻源提供

律師 檢察官 虛擬貨幣 詐欺

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