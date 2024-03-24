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台中輕熟女好市多偷8000元被逮 警查有洋蔥反募14萬元度難關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓女子在上月間前往南屯區好市多賣場，行竊8000元的生活用品、幼兒玩具被逮，張女泣訴，自己甫離婚，獨自扶養2歲女兒，因生活無以為繼，才一時失慮行竊，警方也發現張女在此案前沒有前科，屬於低收入戶，協助轉介市府、善心團體，近日捐贈14萬元善款給張女，希望張女度過難關。

第四警分局南屯所在今年2月間偵辦張姓女子（37歲）在好市多南屯店行竊案，張女當時行竊8000元生活用品、食品、幼兒玩具等商品，張女被帶回派出所後，被問到行竊原因時，潸然淚下，她說甫與丈夫離婚，育有2歲女兒，不過娘家對於此事不諒解，只好獨力照顧女兒。

張女說，因女童還未達公托收托的年齡，需全日陪伴照護無法外出工作，偶爾靠兼差做手工賺取微薄生活費，目前住在社會住宅內，扣除社會住宅每月租金，早已所剩無幾，行竊是想「給女兒多補充營養」，才鋌而走險下手行竊，對於在孩子面前做了最不好的示範，十分後悔。

南屯所長廖雲傑得知後，查出張女未曾有過刑案紀錄，也具有低收入戶，因此協助回報分局、轉介社福單位與善心團體，近日籌措了14萬元的善款，提供給張女，希望能幫張女度過難關，也讓女童有更好的生活。

第四警分局長李建興說，員警秉持為民服務的精神，透過第一線與民眾接觸、探訪挖掘轄內弱勢家庭、團體，協助通報社政單位，自發性予以關懷，適時提供協助，以貫徹台中市警局長李文章「73328」警政工作策略，讓善的循環得以延續。

台中市張女（右三）為養2歲女兒行竊，第四警分局長李建興（右二）、南屯所長廖雲傑（右一）與善心團體，近日交付14萬元善款給她，協助度過難關。圖／第四警分局提供
台中市張女（右三）為養2歲女兒行竊，第四警分局長李建興（右二）、南屯所長廖雲傑（右一）與善心團體，近日交付14萬元善款給她，協助度過難關。圖／第四警分局提供
台中市張女在2月間為養育2歲女兒，前往賣場行竊，張女與女兒住在社會住宅內，經濟狀況不佳。圖／第四警分局提供
台中市張女在2月間為養育2歲女兒，前往賣場行竊，張女與女兒住在社會住宅內，經濟狀況不佳。圖／第四警分局提供
台中市張女（中）為養2歲女兒行竊，第四警分局長李建興（右）、南屯所長廖雲傑（左）等人近日交付14萬元善款給她，協助度過難關。圖／第四警分局提供
台中市張女（中）為養2歲女兒行竊，第四警分局長李建興（右）、南屯所長廖雲傑（左）等人近日交付14萬元善款給她，協助度過難關。圖／第四警分局提供
台中市張女在2月間為養育2歲女兒，前往賣場行竊，張女與女兒住在社會住宅內，經濟狀況不佳。圖／第四警分局提供
台中市張女在2月間為養育2歲女兒，前往賣場行竊，張女與女兒住在社會住宅內，經濟狀況不佳。圖／第四警分局提供

低收入戶 台中市

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