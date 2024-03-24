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楊智惠案爆虐待 調查局站主任遭約談

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

調查局偵辦義守大學女教授楊智惠（圖）涉犯營業秘密法，爆出台北市調查處中正站違法上銬、把人關在沒有空調、沒有監視器的備勤室等情事。圖／聯合報系資料照片
調查局偵辦義守大學女教授楊智惠（圖）涉犯營業秘密法，爆出台北市調查處中正站違法上銬、把人關在沒有空調、沒有監視器的備勤室等情事。圖／聯合報系資料照片
調查局台北市調查處偵辦義守大學前教授楊智惠涉營業秘密案，扯出中正站違法上銬、把人關在沒有空調、沒有監視器的備勤室等情事，儘管楊女央求想回到律師休息室，但調查官卻以「長官交待」為由拒絕，全案爆發初期，督察處要求台北處寫檢討報告，局長王俊力也下令徹查，但此段過程卻未完整交代，督察處上周約談中正站正副主任，釐清下令楊女留在備勤室過夜的「長官」是誰。

楊智惠擔任知名生醫公司三顧董座期間，被控竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，攜往新公司「超基因」使用，導致三顧與子公司樂迦再生科技核心技術外流，台北市調查處去年六月九日在機場拘提楊女，楊女製作筆錄時，認為調查官未依刑事訴訟法行權利告知義務，違反人權保障，向法院聲請提審。

由於提審書送達法院已是深夜，須等隔天上午才能開庭，台北處為解決楊智惠過夜問題，將楊女帶往中正一分局希望協助戒護，但遭婉拒，調查官只好再將楊女帶回台北處，但留置地點並非有監視器的偵訊室，而是中正站擺放雜物的備勤室，裡面既無監視器也沒空調，甚至把楊女銬在床上。

由於當天氣溫超過卅度，楊智惠整晚無法入眠，向負責看守的陳姓女調查官央求，是否能讓她返回律師休息室？但陳女回應說，沒辦法，是「長官交代」；楊女質疑長官是誰？怎麼會讓她待在「倉庫」，且門外就是劉姓承辦組長，令她感到害怕。法院隔天認定拘提過程違反程序，當庭釋放楊女，事件曝光後，中正站未於檢討報告書陳述細節。

楊智惠被上銬待在無空調的備勤室近六小時，期間連如廁、喝水等基本人權，調查官都不願解開手銬，讓楊女認為精神遭受重大虐待。督察處近日約談溫姓站主任、李姓副主任釐清責任，誰是「長官」已呼之欲出。

主任 人權 刑事訴訟 王俊力 監視器 義守大學

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