「甜心議員」林穎孟涉貪聲請撤銷具保處分 北院駁回理由曝光

台北市前議員林穎孟原有「甜心議員」之稱，先前涉貪法院審理中，原是林姓前夫以100萬元替她交保，但林男退保，裁定指出是因2人有家暴官司，林女另自籌100萬元交保，並不服具保處分、聲請撤銷，北院日前裁定駁回。

全案源於，林穎孟被控於2018年至2020年擔任台北市議員期間，涉嫌詐領議員助理費26萬餘元，台北地檢搜索約談林女後令其100萬元交保，偵結依貪污治罪條例起訴，目前台北地院審理中。

據悉，林穎孟涉貪，法官2月23日開庭傳喚林女後，諭知林女100萬元交保，林女5小時籌到款項，含淚走出法院，裁定指出，林穎孟、林致光登記結婚後感情不睦，林女對林男提告傷害、妨害自由、違反保護令等，2人2023年9月15日分居不往來，2024年1月10日經家事法庭調解後已離婚。

林男事後透過律師對外聲明，未對林女家暴，是林女多次創造不實證據指控，新婚後就開始錄音，居心為何令人費解，並指出勉強維持的婚姻持續9個多月，林女竟提出近千萬元要求，實難接受。

林女則發文證實法院裁定，指林男在婚姻關係中有多達38次行為事實紀錄，其中有3次造成肢體受傷，多次酒醉騷擾及無數次髒話辱罵攻擊，喊話所有受暴者勇敢撥打113，盡早離開暴力深淵。

林男退保，林女另自籌100萬元保金，同時主張法官許可具保應命提出保證書，指定相當保證金，不得逕命或強令其提出保證金，法官逕命她繳納100萬元保金，未先命她提出保證書，違反相關規定，且她未犯貪污罪，無強制處分必要，聲請撤銷處分。

北院認為，依起訴書及扣案證物，足認林女犯嫌重大，且供述與共犯、證人相矛盾，有理由認為其有逃亡、滅證、串證之虞，且刑事訴訟法未規定須先命提出保證書，具保方式、保金多寡由法官裁量，未違背公平、比例、平等原則，駁回林女聲請，不得抗告。

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