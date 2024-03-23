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新北男開BMW掛偽造車牌拒檢撞2警 逃2公里遭逮判6月
新北市黃姓男子去年駕駛懸掛偽造車牌的BMW汽車撞傷兩名員警逃逸，雙方追逐2公里，在警力大批攔截圍捕下就逮，新北地院日前依妨害公務罪判刑6月，得易科罰金18萬元，另行使偽造特種文書罪，處拘役40天，得易科罰金4萬元，可上訴。
判決指出，從事餐飲服務業黃姓男子（42歲）所駕駛白色BMW汽車因懸掛偽造車牌被人申訴檢舉，去年6月2日下午4時許，黃將汽車停在新北市泰山區明志路3段與漢口街口一處收費停車格被發現，林口黃姓與邱姓員警找來拖車準備拖離，黃男跳上車踩油門加速撞傷黃、邱二員及撞毀警用機車，雙方追逐2公里在新北大道七段才攔截黃男人車，經警方盤查才知他因毒品案被新北地檢署發布通緝，連同車內起獲安非他命及梅粉一併帶回警所。
黃男所開白色BMW汽車為其胞姊所有，但車牌已因逾檢遭註銷，黃自蝦皮購物網站上購得印有英文字母及數字貼紙，並將貼紙黏貼於塑膠車牌上，再懸掛於汽車上行駛。
新北地院日前依妨害公務罪判刑6月，得易科罰金18萬元，另行使偽造特種文書罪，處拘役40天，得易科罰金4萬元，仍可上訴；而黃男涉持有毒品部分，由新北地檢署另案偵辦中。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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