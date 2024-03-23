被控售大南港開發案持份涉證交法 和桐陳武雄500萬交保

上市公司和桐化學（1714）子公司「和信成公司」創辦人陳武雄於2016年至2017年間，涉隱匿關係人交易，轉賣大南港案的部分持份給由陳掌控的宇盛公司。後來，宇盛延遲給付款項，預估造成和信成、和桐損失十餘億元，涉犯證券交易法。台北地檢署22日指揮調查局北部地區機動工作站執行搜索12處，檢方訊後命陳武雄500萬元交保並限制出境出海、和桐前董事長楊猷傑還監。

檢方諭知陳武雄的妻子林錦花200萬元交保、陳的兒子陳威宇、女兒陳怡如各100萬元交保、炳榮公司監察人陸英琦30萬元交保、和桐化學財務主管江雲雪及發言人林惠燕各15萬元交保。

位於台北市南港區東新街、南港路口的大南港案土地，原先由和信成公司及6間公司共同開發，再於2020年間公開標售，最終由富邦人壽以282億元得標大南港案土地。

檢調獲報，富邦人壽標下大南港土地之前，和信成曾將部份土地持份轉賣宇盛公司。但是，宇盛也是由陳武雄及其家人掌控的公司，該次交易過程中，陳武雄等人涉隱匿關係人交易，涉嫌證交法之財報不實、非常規交易。

之後，宇盛公司延遲給付土地價款給和信成公司，直到富邦人壽標得大南港土地後才付清款項，預估造成和信成與和桐公司損失十餘億元，涉嫌證交法之特別背信。