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政院確定了！因應央行升息 7種貸款政府補貼

涉違證交法 檢調搜索約談陳武雄等14人

中央社／ 台北22日電

和桐集團創辦人陳武雄等人被控於105、106年間財報不實、非常規交易，涉嫌違反證券交易法，台北地檢署今天指揮調查局北機站兵分12路搜索，並約談陳武雄等14人說明。

和桐子公司和信成與其他公司合作開發大南港土地，檢調獲報，陳武雄等人於民國105、106年間涉嫌財報不實、非常規交易、特別背信等情事，涉嫌違反證券交易法。

台北地檢署今天指揮調查局北部地區機動工作站執行搜索12處，預計約談陳武雄等14人，晚間移送北檢複訊。

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