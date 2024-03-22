人夫工程師和女同事上汽旅 老婆抓包還辯：下班太累

台中已婚的邱姓工程師和陳姓女同事外遇，邱的妻子透過車上GPS定位器抓到2人一起上汽車旅館，提告求償80萬元，邱、陳辯稱彼此是好朋友，當天僅約吃飯但因下班太累才去汽車旅館；法院查，邱事後寫下承諾書，且上汽旅本就逾越一般男女分際，判2人應給付邱的妻子40萬元，可上訴。

女子控訴，她和邱男婚姻期間發現邱常常跟陳女聯絡，自己2021年7月18日透過裝設在汽車上的GPS定位追蹤錄音器，發現邱、陳一起上汽車旅館，邱事後也寫下承諾書坦言和陳女上汽旅性交2次，對邱、陳提告求償80萬元。

邱男抗辯稱，當初為了和妻子維持婚姻關係才寫下承諾書，但內容並非事實，自己和陳女當天是約吃飯，但因為下班太累就和陳女一起去汽車旅館休息。

陳女則說，和邱男是同事、要好的朋友，平常也會聊生活瑣事，當天和邱一起去汽車旅館是因邱下班太累，但2人並沒有發生性行為。

台中地院查，邱男如何在承諾書中坦承和陳女外遇，能達到維持原本婚姻的目的，對此語焉不詳，邱也不否認當天有和陳一起上汽旅，且就算忽略承諾書內容，邱、陳都是成年男女，邱也有家庭，卻仍一起上汽旅顯有超越一般男女社交往來。

法院不採信2人辯詞，並審酌雙方職業收入、學歷、侵害程度逞，認為女子求償80萬元過高，判處邱、陳應給付她40萬元。