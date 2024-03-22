快訊

00939接連破發！單筆交易驚現3組神秘數字 投資人怨念太狠了

中職／從未想離開台灣！李多慧說明轉隊原因 一舉動揪感心

金門2釣客迷航 傳陸方將先放回一人 、軍人仍滯留大陸

人夫工程師和女同事上汽旅 老婆抓包還辯：下班太累

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中已婚的邱姓工程師和陳姓女同事外遇，邱的妻子透過車上GPS定位器抓到2人一起上汽車旅館提告求償80萬元，邱、陳辯稱彼此是好朋友，當天僅約吃飯但因下班太累才去汽車旅館；法院查，邱事後寫下承諾書，且上汽旅本就逾越一般男女分際，判2人應給付邱的妻子40萬元，可上訴。

女子控訴，她和邱男婚姻期間發現邱常常跟陳女聯絡，自己2021年7月18日透過裝設在汽車上的GPS定位追蹤錄音器，發現邱、陳一起上汽車旅館，邱事後也寫下承諾書坦言和陳女上汽旅性交2次，對邱、陳提告求償80萬元。

邱男抗辯稱，當初為了和妻子維持婚姻關係才寫下承諾書，但內容並非事實，自己和陳女當天是約吃飯，但因為下班太累就和陳女一起去汽車旅館休息。

陳女則說，和邱男是同事、要好的朋友，平常也會聊生活瑣事，當天和邱一起去汽車旅館是因邱下班太累，但2人並沒有發生性行為。

台中地院查，邱男如何在承諾書中坦承和陳女外遇，能達到維持原本婚姻的目的，對此語焉不詳，邱也不否認當天有和陳一起上汽旅，且就算忽略承諾書內容，邱、陳都是成年男女，邱也有家庭，卻仍一起上汽旅顯有超越一般男女社交往來。

法院不採信2人辯詞，並審酌雙方職業收入、學歷、侵害程度逞，認為女子求償80萬元過高，判處邱、陳應給付她40萬元。

外遇被抓示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
外遇被抓示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

婚姻 提告 汽車旅館

延伸閱讀

Kolas鬧不倫判賠人夫控遭妻冷暴力 元配說話了

Kolas不倫判賠 隨扈人夫已申請保護令：妻子冷暴力…我根本活在地獄

法院認證Kolas不倫人夫判賠 隨扈妻：感謝法官還公道

法院認證不倫！總統府前發言人Kolas偷吃隨扈人夫 一審判決出爐

相關新聞

長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

長榮集團大房三子張國政連襟謝國獻，為阻擋老臣柯麗卿、戴錦詮、鍾德美參加董事會支持長子張國華，與新北市永和區永樂里長許政鎧...

雞排妹確定有罪！用「色號」洩漏陳沂手機號碼 判3月得易科罰金定讞

「雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）和網紅陳沂開直播爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼，一審依違反個人資...

人夫工程師和女同事上汽旅 老婆抓包還辯：下班太累

台中已婚的邱姓工程師和陳姓女同事外遇，邱的妻子透過車上GPS定位器抓到2人一起上汽車旅館，提告求償80萬元，邱、陳辯稱彼...

金融學講師遭詐騙1700萬 嘆「聰明一生栽在投資」

退休金融學教師蔡姓男子遭假投資詐騙1700萬元，想再投資1000萬元，經警方關懷驚覺詐騙，雖及時保住千萬資金，但先前投入...

女子傳教慘遭刺青男硬上 坦言：想活著回家才任由擺布

台中1名男子趁女網友到他家分享宗教時，誘拐她上樓襲胸、硬上得逞，犯後辯稱2人是你情我願，但女子控訴看到對方身上有刺青，懷...

雲林麥寮鄉長、虎尾鎮長4月13將補選 傳有人到外縣市買票

雲林縣麥寮鄉長、虎尾鎮長將於4月13日補選，地方已傳出有人到外縣市針對戶籍仍在兩鄉鎮的旅外鄉親買票，雲林縣府今在麥寮鄉公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。